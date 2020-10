0-2. Medellín frena a Caracas y da aire al Libertad en el grupo que domina Boca

Jose Otero (i) del Caracas disputa un balón ante David Mosquera (d) del Independiente Medellín hoy, durante un partido del Grupo H de la Copa Libertadores, entre el Caracas de Venezuela y el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 30 sep (EFE).- El Deportivo Independiente Medellín se impuso este miércoles por 0-2 al Caracas en partido de la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores y dio aire al Libertad paraguayo en su pugna con los venezolanos por la segunda plaza a los octavos de final.

Con este resultado, Boca, ya clasificado, se mantiene en la cima del grupo con 11 puntos, seguido de Caracas y Libertad de Paraguay, que suman ambos 7 unidades. Medellín cierra el grupo con tres.

El acompañante de Boca a los octavos se conocerá en la sexta fecha, el próximo 22 de octubre, cuando Libertad reciba al Medellín y Caracas visite a Boca.

El ariete Leonardo Castro abrió la cuenta para los visitantes a los 58 minutos, arrojándose dentro del área para golpear con la cabeza y superar a los defensores locales.

Jesus Murillo amplió la cuenta a los 66, cuando alcanzó, sin marca, una bola que había rebotado del poste izquierdo del guardameta Flores.

El 0-2 terminó por desquiciar a un Caracas, que terminó el partido con tres expulsados.

Los locales comenzaron el partido con ímpetu, pero ya jugaban en inferioridad numérica desde los 19 minutos por la expulsión del marcador izquierdo Sandro Notaroberto por doble amonestación.

Desde que saltaron al césped, el equipo colombiano se adueño del esférico y marcó el ritmo del partido, aunque en la primera mitad se mostró impotente.

En especial, porque el Caracas puso el cerrojo y optó por contraatacar, lo que obligó a la visita a los disparos de media y larga distancia para tratar de desnivelar la pizarra.

Y aunque la idea no era mala, en vista de los nervios iniciales del portero local y de la humedad del campo por la intensa lluvia antes del partido, las ejecuciones no fueron atinadas.

En el inicio, el Caracas tuvo solo dos opciones claras: una de Celis a los 18 minutos, segundos antes de la expulsión de Notaroberto, y que marró después de eludir jugadores porque su botín izquierdo no pudo conectar con fuerza el balón, y otra de Robert Hernández, que cabeceó solo dentro del área, pero se encontró con la buena respuesta del poco exigido Andrés Mosquera.

En la segunda parte, la historia fue otra, porque cayeron los goles del Medellín y las expulsiones de Celis, a los 70, y Fereira, a los 79, en dos claras acciones de agresión.

Con ocho en cancha, y roto por haber dejado escapar la oportunidad de dar un paso firme hacia la clasificación, el Caracas bajó los brazos y cerca estuvo de encajar otro tanto, que le hubiera desalojado incluso de la segunda plaza del grupo.

- Ficha técnica:

0. Caracas: Cristhian Flores; Eduardo Fereira, Carlos Rivero, Diego Osio, Sandro Notaroberto; Anderson Contreras (m.65, Junior Moreno), Leonardo Flores (m.65, Ricardo Andreutti); Robert Hernández (m.71, Saúl Guarirapa), Jorge Echeverría (m.21, Rosmel Villanueva), Richard Celis; Alexis Blanco (m.71, Jairo Otero).

Entrenador: Noel Sanvicente.

2. Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Juan Mosquera, Jesús Murillo, Jaime Giraldo, Juan Camilo Moreno (m.46, Yulián Moreno); Didier Delgado (m.74, Edwin Mosquera), José Estupiñán, Larry Angulo, Javier Reina (m.85,Juan Cuesta); Jhord Bayron Garcés (m.88, Mauricio Cortés) y Leonardo Castro (m.85, Yesid Díaz).

Entrenador: Ricardo Calle.

Goles: 0-1, m.58: Leonardo Castro. 0-2, m.66: Jesús Murillo.

Árbitro: El ecuatoriano Carlos Orbe expulsó por doble amarilla a Sandro Notaroberto (m.19), y con roja directa a Richard Celis (m.70) y Eduardo Fereira (m.79). También amonestó a Juan Camilo Moreno, Javier Reina y Carlos Rivero.

Incidencias: Partido de la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Olímpico de Caracas.