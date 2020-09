Victoria Federica estalla ante las preguntas de la prensa sobre su abuelo

26/09/2020 Victoria Federica no entiende la insistencia de la prensa en preguntarle por su abuelo el Rey Juan Carlos, en Abu Dabi desde el 3 de agosto POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Pese a la complicada situación que atraviesa Madrid a causa de la crisis del Coronavirus - que ha dejado la capital al borde del confinamiento total - Victoria Federica no renuncia a su ajetreada vida social y es habitual verla disfrutando de los restaurantes más populares de la capital en compañía de su pandilla de amigos y, como no, de Jorge Bárcenas.



La hija de la Infanta Elena y el Dj, que apenas se separan, acaban de celebrar su primer aniversario de relación. La joven pareja está atravesando por su mejor momento, y después de pasar tanto el confinamiento como todo el verano juntos, su noviazgo está más consolidado que nunca.



En esta ocasión Victoria Y Bárcenas disfrutaron de una divertida cena con amigos, que se truncó cuando la sobrina de Felipe VI vió a la prensa a las puertas del restaurante. Visiblemente molesta, la joven ha evitado hablar de la posibilidad de que el Rey Juan Carlos regrese a España sobre el 12 de octubre, como ha comentado el periodista Carlos Herrera. La hija de la Infanta Elena, que habitualmente da la callada por respuesta, ha estallado contra la prensa, y antes de dar un portazo, ha exclamado con muy mala cara: "¡No os cansáis eh!". Y es que, a pesar de continuar con su día a día, Victoria tiene una relación de lo más especial con su abuelo y las preguntas sobre Corinna Larsen parece no llevarlas demasiado bien. ¡No te pierdas su reacción!