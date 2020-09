Una cuarta parte de las mujeres evalúa limitar sus carreras

Sheryl Sandberg Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

(Bloomberg) -- Una cuarta parte de las mujeres está evaluando abandonar la fuerza laboral o limitar sus aspiraciones profesionales debido a las demandas adicionales que ha generado la pandemia de covid-19, según un estudio anual sobre las mujeres en el lugar de trabajo publicado el miércoles por McKinsey & Company y LeanIn.Org.

Las madres trabajadoras tienen tres veces más probabilidades que los padres trabajadores de hacerse cargo de la mayoría de las tareas del hogar, y la disparidad se acentúa particularmente en el caso de las mujeres negras, según el informe “Las mujeres en el mundo laboral”, para el que se encuestó a más de 40.000 empleadas en 317 empresas. El estudio también reveló que las mujeres en altos cargos tienen más probabilidades que sus pares masculinos de sentirse exhaustas, en parte debido a que a menudo se encuentran entre pocas mujeres que se desempeñan en su nivel y tienen más probabilidades que las trabajadoras más jóvenes de ser madres.

“Si tuviéramos un botón de pánico, lo presionaríamos”, dijo en un comunicado Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook Inc. y cofundadora de LeanIn.Org. “Los líderes deben tomar rápidamente medidas o arriesgarse a perder a millones de mujeres de la fuerza laboral y hacer retroceder los logros en la diversidad de género”.

El revés se produce después de que las mujeres, que constituyen aproximadamente la mitad de la fuerza laboral estadounidense, finalmente lograran avances. Entre 2015 y 2020, la proporción de mujeres en cargos de vicepresidenta sénior aumentó de 23% a 28%, en tanto, las mujeres han logrado ocupar cerca de 21% de los puestos de alta dirección, lo que se compara con el 17% de hace cinco años, concluyó el estudio de McKinsey y LeanIn.org. Las mujeres también ocupan el 28% de los puestos en directorios en el S&P 500, el nivel más alto de la historia.

Estos reveses —descritos por algunos economistas como la primera recesión femenina del país— contrastan con los avances logrados por las mujeres después de la recesión de 2008. La participación de mujeres de entre 25 y 54 años alcanzó su punto máximo en 2000, luego disminuyó tras la crisis financiera, para comenzar a acelerarse nuevamente desde 2015 hasta la pandemia.

Incluso antes de que llegara el coronavirus, las mujeres seguían perdiendo terreno en las primeras etapas de su carrera, según el estudio. Por cada 100 hombres que son ascendidos a puestos gerenciales, solo 85 mujeres son promovidas, lo que se reduce a 71 para las latinas y 58 para las mujeres negras.

