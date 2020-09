UE.- Merkel defiende la necesidad de una reforma urgente de la política de asilo europea

BERLÍN, 30 (DPA/EP) La canciller alemana, Angela Merkel, ha resaltado este miércoles la necesidad de reformar de manera urgente la política europea de asilo, durante una intervención en el Parlamento alemán (Bundestag).



Según la canciller, se trata de un problema complicado que mantendrá a Europa ocupada "durante las próximas décadas", por lo que se ha mostrado agradecida por las propuestas de reforma hechas por la Comisión Europea.



"Si no encontramos un terreno común entre los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuestión de la migración a largo plazo, supondrá una pesada carga para la capacidad de actuación de Europa", ha prevenido Merkel, incidiendo en que los gobiernos de los estados miembro han sido incapaces de acordar una línea común durante años al respecto.



La semana pasada, la Comisión Europea presentó una propuesta para una nueva política de asilo y migración que pretende aliviar la carga de países como Italia y Grecia, particularmente en la repatriación de personas sin derecho de residencia.



A su vez, la institución liderada por la alemana Ursula von der Leyen quiere que todos los estados de la UE hagan su contribución a la política de migración. Con ese fin, los países que no deseen admitir a los migrantes deberán garantizar, entre otras cosas, la repatriación de los solicitantes de asilo rechazados.



Merkel también ha hablado de "imágenes terribles" de la isla griega de Lesbos, donde el campo de refugiados de Moria se quemó hace tres semanas, dejando a miles de personas sin hogar.



El Gobierno alemán acordó acoger a 1.553 refugiados de cinco islas griegas. "Creo que fue correcto que Alemania actuara y ayudara de manera humanitaria, aunque por supuesto sabemos que no es una solución sostenible al problema", ha reconocido Merkel.