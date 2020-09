Trump evita condenar a los supremacistas blancos durante el debate electoral

En la imagen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE /EPA /OLIVIER DOULIERY

Cleveland (EE.UU.), 29 sep. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes condenar a los supremacistas blancos y sostuvo que él ha visto más violencia por parte de la gente de izquierdas que la de derechas, durante el primer debate electoral frente al aspirante demócrata, Joe Biden, que tuvo lugar en Cleveland (Ohio).

Preguntado por el moderador del debate, Chris Wallace, sobre si condenaría a los supremacistas blancos y les pediría que no intervengan en las protestas raciales, Trump respondió: "Seguro, estoy dispuesto (a pedirles que den un paso atrás), pero diría que casi todo lo que veo es del ala izquierdista, no del ala de derechas. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Quiero ver paz".

Mientras, Biden le instaba a que condenara a los supremacistas blancos. "Dígalo, hágalo, dígalo", repetía.

A lo que el presidente contestó, dirigiéndose al moderador: "¿A quién le gustaría que yo condenara?"

"Proud Boys (un grupo de ultraderecha) den un paso atrás y permanezcan preparados, pero les digo algo, les diré que alguien tiene que hacer algo con Antifa (movimiento anarquista) y la izquierda porque esto no es un problema del ala derechista", opinó.

Ante estas declaraciones, Biden señaló que "Antifa es una idea no una organización".

"Proud Boys" (Chicos orgullosos, en inglés), famoso por su retórica misógina y anti islam, está considerado como un grupo de odio por la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center.

Ellos mismos se describen como una asociación que lucha por la libertad de expresión y que apoya a Trump en sus intentos por "restaurar la ley y el orden", frente a las marchas raciales del movimiento Black Lives Matter.

Por otro lado, Trump ha acusado al movimiento de corte anarquista Antifa de estar detrás de las manifestaciones contra el racismo que han sacudido las principales ciudades del país en los últimos meses y ha anunciado que lo designará como grupo terrorista.