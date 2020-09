The World's 50 Best analiza el futuro de la restauración en una cita virtual

La chef Clare Smyth. EFE/Gorka Estrada/ Archivo

Londres, 30 sep (EFE).- Tras la suspensión de su lista anual de mejores restaurantes del mundo por la pandemia, The World's 50 Best Restaurants ha convocado para octubre un evento virtual donde, entre otras cosas, se analizará el futuro de la restauración.

La "Cumbre de la recuperación", que se celebrará del 13 al 15 de octubre, contará con intervenciones de destacados chefs, como Clare Smyth o Camilla Marcus, en varias ponencias en las que se debatirá cómo crear un futuro sostenible para el sector, de los más castigados por la crisis, informó la organización en un comunicado.

La iniciativa se conoce después de que el pasado mayo la organización presentara un fondo para ayudar a la supervivencia y recuperación de los restaurantes y restauradores, alimentado tanto con donaciones de sus socios como a través de actos para los consumidores.

Ante la clausura de establecimientos a nivel mundial por la COVID-19, The World's 50 Best Restaurants renunció a presentar su listado anual en una gala que este año estaba prevista para el 2 de junio en la ciudad belga de Amberes, con la presencia de los mejores cocineros del mundo.

Impulsado por la revista británica Restaurant, el ránking se ha presentado en Londres durante la mayoría de sus ediciones para luego itinerar por Nueva York, Melbourne, Bilbao y Singapur, donde se dio a conocer el de 2019, con Mirazur, del argentino Mauro Colagreco en Menton (Francia), como número uno.