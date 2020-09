Tenis.-Rafa Nadal se mete en tercera ronda tras batir sin problemas a McDonald

28/09/2020 Rafa Nadal realiza un saque en Roland Garros EUROPA DEPORTES FRANCIA CORINNE DUBREUIL / FFT



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Rafa Nadal y Pedro Martínez ya están en la tercera ronda de Roland Garros, último 'Grand Slam' de esta temporada, tras someter este miércoles al estadounidense Mackenzie McDonald (6-1, 6-0, 6-3) y al kazajo Mijaíl Kukushkin (6-3, 6-1, 6-0), respectivamente.



Tras su sólido debut frente al bielorruso Egar Gerasimov (6-4, 6-4, 6-2), Nadal firmó un encuentro aún más plácido ante el número 211 del ranking mundial ATP, que no pudo hacer casi nada ante la enorme superioridad de su rival.



Después del 1-1 inicial, el balear puso la directa hacia la victoria con una racha de 11 juegos seguidos coronada coronó con un 'rosco' en el segundo set. Nadal aprovechó siete de las ocho bolas de 'break' que tuvo y no concedió ni una a su atribulado adversario a lo largo del encuentro.



En el último set, y ya con rotura de servicio a favor (3-1), Nadal dio algo de tregua y permitió sumar dos juegos más a McDonald, quien pudo maquillar un poco el resultado, pero no evitar la eliminación después de una hora y 40 minutos de partido.



Tras dos contundentes victorias en la capital francesa, el tenista más laureado en París buscará los octavos de final frente a otro rival contra el que no se ha medida en su carrera, el italiano Stefano Travaglia, que apeó al japonés Kei Nishikori en cinco mangas (6-4, 2-6, 7-6, 4-6, 6-2) tras casi cuatro horas.



Por su parte, el valenciano Pedro Martínez sigue su andadura pese a clasificarse desde la fase previa y completó una faena redonda ante Kukushkin, al que eliminó por la vía rápida en una hora y 39 minutos por 6-3, 6-1, 6-0.



El tenista de Alzira, número 105 del ranking mundial, se metió por primera vez en su carrera en la tercera ronda de un 'Grand Slam' donde se medirá con el estadounidense Sebastian Korda, que sorprendió a su compatriota John Isner (6-4, 6-4, 2-6, 6-4).



Además, Dominic Thiem, tercer cabeza de serie y finalista los dos últimos años en París, también selló su pase tras imponerse al estadounidense Jack Sock, que tan solo pudo oponer resistencia en el tercer set (6-1, 6-3, 7-6). Más problemas tuvo el alemán Alexander Zverev, sexto favorito, que tuvo que jugar cinco sets (2-6, 6-4, 7-6, 6-4, 6-4) con el francés Pierre-Hugues Herbert



En cuanto al cuadro femenino, donde la noticia fue la retirada por lesión antes de jugar de la estadounidense Serena Williams, la primera cabeza de serie y campeona en 2018, la rumana Simona Halep, firmó su pase a la tercera ronda con una victoria plácida ante su compatriota Irina Begu por 6-3, 6-4. La bielorrusa Victoria Azarenka, en cambio, dio una de las sorpresas al caer ante la checa Anna Karolina Schmiedlova por un doble 6-2.