Suecia.- La Fiscalía de Suecia rechaza reabrir la investigación por el asesinato de Olof Palme

ESTOCOLMO, 30 (DPA/EP)



El fiscal jefe de Suecia, Lennart Gune, ha asegurado este miércoles que no hay motivos para volver a abrir la investigación preliminar sobre el asesinato en 1986 del entonces primer ministro del país, Olof Palme, cerrada desde junio.



En un comunicado, Gune ha contado que ha estudiado varios recursos presentados contra la decisión de poner fin a las pesquisas por la muerte del principal sospechoso del magnicidio y ha llegado a la conclusión de que no hay razones para retomar las indagaciones.



Palme fue asesinado a tiros en el centro de Estocolmo el 28 de febrero de 1986 poco después de haber salido con su mujer, Lisbet, de una sala de cine. Su asesinato conmocionó a Suecia y dio pie a un amplio operativo de búsqueda del supuesto autor. La investigación, sin embargo, se vio complicada desde el principio por una serie de errores.



En junio, el fiscal Krister Petersson identificó a un ciudadano sueco ya fallecido como el principal sospechoso del asesinato y decidió cerrar las pesquisas por no poder presentar cargos contra una persona muerta. El sospechoso, identificado como Stig Engstrom, murió en junio de 2000.



Engstrom trabajaba como diseñador gráfico en la empresa de seguros Skandia, que tenía su oficina cerca del lugar del asesinato de Palme. El día del magnicidio estuvo trabajando hasta tarde. Petersson dijo que varios testigos situaron a Engstrom en el lugar del crimen y coincidieron al relatar cómo iba vestido.