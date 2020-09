Serena Williams se retira de Roland Garros antes de su partido de segunda ronda

La estadounidense Serena Williams, 9ª jugadora del mundo, se retiró de Roland Garros este miércoles por lesión, antes de su partido de segunda ronda del torneo parisino ante la búlgara Tsvetana Pironkova (157ª).

"Es mi tendón de Aquiles, que no tuvo tiempo de curarse después del US Open", explicó la pequeña de las hermanas Williams, de 39 años, en conferencia de prensa.

En Flushing Meadows, la estadounidense cayó derrotada en semifinales ante la bielorrusa Victoria Azarenka, un partido durante el cual tuvo molestias en el tendón de Aquiles.

Después causó baja para el torneo de Roma, centrándose en prepararse para el Grand Slam francés con su entrenador Patrick Mouratoglou.

"No estoy al 100% físicamente, pero no conozco a ningún deportista que se sienta en perfecta forma física", explicó antes del torneo parisino.

"El tendón de Aquiles es una lesión con la que no se puede jugar, porque no es bueno si empeora. No quería llegar a ese punto mientras tenga la opción de que se cure", añadió.

"Necesito de cuatro a seis semanas, al menos dos semanas de no hacer nada", añadió Serena, que el año pasado cayó en tercera ronda en París.

En 2018 causó baja antes de los octavos de final, y en 2017 se perdió el torneo por su embarazo.

Serena Williams, que busca desesperadamente un 24º título de Grand Slam para igualar el récord de Margaret Court, disputaba su 18º Roland Garros.

Su hermana Venus (40 años) suma 23 participaciones, pero desde 2006 no pasa de octavos de final.

Serena Williams conquistó Roland Garros en 2002, 2013 y 2015).

