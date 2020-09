Seis laboratorios desean probar sus vacunas contra la COVID-19 en Perú

Además de Sinopharm, el laboratorio Johnson & Johnson de Estados Unidos estaba listo para iniciar sus ensayos en Perú. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Lima, 29 sep (EFE).- Al menos seis laboratorios están interesados en probar sus vacunas contra la COVID-19 en Perú, el quinto país con más contagios en el mundo y el que tiene la más alta tasa de mortalidad, tras los ensayos del laboratorio chino Sinopharm en el país.

Esta semana comenzó en Lima una segunda ronda de aplicación de la vacuna desarrollada por Sinopharm a unos 3.000 voluntarios inscritos en la página web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La pandemia ha provocado 808.714 contagios, 8.054 hospitalizaciones y 32.324 fallecidos, según el último reporte oficial sobre el impacto de la COVID-19 en el país.

Sin embargo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, explicó que el Gobierno peruano ha recibido "el interés de cuatro laboratorios para participar y otros laboratorios están preparando sus documentos".

"Han sido presentados los documentos de dos ensayos más que están en proceso de aprobación", explicó Mazzetti durante una visita al centro de investigación clínica e inmunizaciones de la referida casa de estudios, junto al presidente peruano, Martín Vizcarra.

Además de Sinopharm, el laboratorio Johnson & Johnson de Estados Unidos estaba listo para iniciar sus ensayos en Perú, según indicó la ministra la semana pasada.

De otro lado, Mazzetti señaló que Perú está preparando la logística para recibir las vacunas, cuando se complete el periodo de pruebas y cuente con su certificación, y hacer la distribución lo más pronto posible en el territorio nacional.

"Contamos con 46 equipos de refrigeración, con congeladoras y thermos", indicó la ministra, tras explicar que las vacunas necesitarán distintos niveles de frío para su conservación.

NO CAER EN TRIUNFALISMOS

Por su parte, Vizcarra afirmó que "la vacunación es una etapa fundamental en el combate de la COVID-19" y que por ese motivo "estamos poniendo grandes esfuerzos como gobierno y podemos ver también que la población está comprometida con estos ensayos, con ayudar y sumar esfuerzos".

Este martes se vacunaron 40 voluntarios en la universidad de San Marcos y en los siguientes días el número de personas se elevará a 120 al día.

"Desde el 1 de octubre se reinician nuevas actividades económicas, pero la población debe actuar de manera responsable. Las cifras indican mejoría, pero no seamos triunfalistas.", expresó el jefe de Estado.

DISMINUYE 12 % CONTAGIOS SEMANALES

Según el monitoreo de la pandemia que realiza el seguro social de salud Essalud, el número de contagios semanal ha caído 12 % en las últimas semanas.

"Observamos que en más de la mitad de las regiones ha disminuido los casos a nivel nacional. Se han registrado semanalmente 34.000 nuevos casos y ahora estamos en 30.000, lo cual significa una disminución del 12 %", indicó el jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud, Dante Cersso, a RPP Noticias.

No obstante, el especialista agregó que en las regiones selváticas de Madre de Dios y Amazonas, así como en las surandinas de Cusco y Puno hay incrementos de casos.