Salud.-Dos estudios muestran cómo las pacientes mayores con cáncer de mama pueden ser tratadas con mayor eficacia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Una nueva investigación presentada este martes en la 12ª Conferencia Europea de Cáncer de Mama demuestra que la mayoría de las mujeres mayores pueden tolerar la cirugía de cáncer de mama y que prácticamente a todas se les debe ofrecer para ayudar a cerrar la brecha en las tasas de supervivencia entre mujeres mayores y más jóvenes.



A las mujeres con cáncer de mama mayores de 70 años a veces no se les ofrece cirugía, quimioterapia o radioterapia porque los médicos creen que sus pacientes no podrán tolerar estos tratamientos y obtendrán pocos beneficios. Estas decisiones pueden contribuir a peores tasas de supervivencia para las mujeres mayores.



Lynda Wyld, profesora de Oncología Quirúrgica de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, ha presentado en la conferencia los resultados de un estudio sobre 3.416 mujeres de 56 unidades de cáncer de mama del Reino Unido, que muestran que entre las 2.979 mujeres cuyo cáncer fue impulsado por la hormona estrógeno (ER positivo), 2.354 (82%) fueron tratadas con cirugía y 500 (18%) solo con comprimidos anti-estrógenos.



"El grupo que solo tomaba tabletas era un promedio de ocho años mayor y estaba significativamente menos en forma que el grupo de cirugía --explica--. No es sorprendente que cuando se realizó un análisis no ajustado de la supervivencia general, 203 de las 486 mujeres que solo tomaban tabletas murieron en comparación con 336 de las 2.307 mujeres tratadas con cirugía después de un seguimiento de 52 meses". Esto equivale al 41,8% de las mujeres que solo toman pastillas en comparación con el 14,6% que se sometió a cirugía.



La profesora Wyld y sus colegas identificaron 426 mujeres que se sometieron a cirugía y 240 que recibieron solo pastillas que tenían edades, aptitud física y niveles de fragilidad similares y el 34,5% de mujeres tratadas con comprimidos solo habían muerto por cualquier causa en comparación con el 25,6% pacientes quirúrgicas a los 52 meses de seguimiento.



Sin embargo, en este grupo emparejado, hubo un 3,1% de muertes por cáncer de mama entre las mujeres que tomaron solo comprimidos frente a un 6,6% de mujeres que se sometieron a cirugía. No hubo muertes atribuidas a la cirugía en todo el grupo de 3.416 pacientes mayores y solo el 2% de la cohorte completa de 2.354 mujeres sufrió efectos secundarios graves de la cirugía (como accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos).



"Para la mayoría de las mujeres, la cirugía se tolera bien y, si es posible, debería ser el objetivo del tratamiento, ya que hemos demostrado que la cirugía generalmente se tolera bien y las tasas de supervivencia son ligeramente más bajas en las mujeres que no se someten a cirugía", resalta la profesora Wyld.



"Sin embargo, cuando analizamos los dos tratamientos en un grupo de mujeres mayores menos aptas, estas diferencias en la supervivencia del cáncer de mama desaparecieron --añade--. Además, su calidad de vida y su capacidad para realizar actividades cotidianas se deterioraron más después de la cirugía que en las mujeres que sólo tenía comprimidos de hormonas, lo que también debe sopesarse con la diferencia potencial en la supervivencia entre la cirugía y la terapia hormonal primaria".



"Estos hallazgos sugieren que para las mujeres mayores, menos en forma y más frágiles con cáncer de mama con hormonas positivas, es probable que la terapia hormonal sola sea tan buena como la cirugía si su esperanza de vida es menor de cuatro a cinco años", prosigue.



"Hemos utilizado los datos de este estudio para desarrollar herramientas en línea para determinar si las mujeres mayores se beneficiarán de la cirugía o no, lo que puede ayudar en el proceso de toma de decisiones. Estos ahora están disponibles gratuitamente en la web", destaca la profesora Wyld.



Además, ha presentado los primeros resultados de un segundo estudio, un ensayo controlado aleatorio de las primeras herramientas de apoyo a la toma de decisiones basadas en la web del mundo creadas para este propósito.



Una herramienta respalda las decisiones sobre si someterse a una cirugía seguida de terapia hormonal (como terapia adyuvante) o terapia hormonal sola, y la segunda herramienta respalda las decisiones sobre si recibir o no quimioterapia adyuvante después de la cirugía en mujeres mayores. Un total de 1.339 mujeres del mismo grupo en el primer estudio fueron reclutadas para este segundo estudio.



Las herramientas de apoyo a la toma de decisiones consisten en un algoritmo disponible para los médicos en línea y folletos para que los pacientes se los lleven después de conversar con su médico oncológico.



"Descubrimos que las opciones de tratamiento cambiaron como resultado del uso de las herramientas de apoyo a la toma de decisiones y que el conocimiento del paciente sobre las opciones disponibles era mejor --relata Wyld--. Las pacientes calificaron muy bien las ayudas para la toma de decisiones, y hubo una pequeña diferencia en la calidad de vida posterior entre las mujeres a las que se les ofreció la opción entre cirugía o tratamiento solo con hormonas".



En las clínicas que utilizan las herramientas de apoyo a la toma de decisiones, en las mujeres a las que se les ofreció la opción de solo comprimidos de hormonas o cirugía, el conocimiento sobre los tratamientos fue mayor: 94% versus 74% entre las mujeres en clínicas que brindan cuidado usual. La elección del tratamiento se modificó: el 21% eligió recibir solo tratamiento hormonal, en comparación con el 15% en las clínicas que utilizan los procesos habituales de toma de decisiones.



En general, la calidad de vida fue similar entre las mujeres seis meses después del inicio del estudio, aunque hubo una pequeña disminución de cuatro puntos en la puntuación de la calidad de vida entre las mujeres tratadas con cirugía y a las que se les había ofrecido esta opción.



"Si miramos a todas las mujeres de los centros, a muchas no se les habrá ofrecido una opción; por ejemplo, a una mujer en forma y sin problemas de salud simplemente se le habrá dicho que necesitaba cirugía --señala Wyld--. Por lo tanto, si analizamos a todas las pacientes En los dos brazos del ensayo, la calidad de vida no fue diferente. Sin embargo, si solo analizamos a las pacientes a las que se les ofreció una opción, las mujeres más frágiles y menos aptas, hay una diferencia a favor del uso de la ayuda para la toma de decisiones, ya que tendían a optar por la cirugía o la quimioterapia a favor de una mejor calidad de vida".



Según señala, en los próximos cinco a diez años, ella y sus colegas explorarán si decidir en contra de la cirugía tiene un impacto en la supervivencia, aunque en la actualidad no parezca haber tenido un impacto negativo, con un número similar de muertes por todas las causas en cada brazo del estudio.



Después de tres años de seguimiento, hubo 94 muertes (14%) en el grupo de 670 mujeres que utilizaron las herramientas de apoyo a la decisión frente a 90 muertes (13,4%) en el grupo de 669 mujeres que recibieron la atención habitual. Para las muertes específicamente por cáncer de mama, no hubo diferencia en la supervivencia.



Aunque los resultados presentados del primer resumen mostraron que la cirugía fue más efectiva que la terapia hormonal sola, los resultados del segundo resumen mostraron que al utilizar las herramientas de apoyo a la decisión, más mujeres mayores optaron por no someterse a la cirugía.



"Esto fue una sorpresa para nosotros, pero refleja la importancia de dar a las mujeres el derecho a elegir en función de sus propias prioridades personales --pide Wyld--. Lo que hemos encontrado es que, aunque más mujeres que utilizaron las herramientas de apoyo a la toma de decisiones recibieron terapia con solo comprimidos de hormonas en lugar de cirugía, la tasa de supervivencia del cáncer de mama fue similar independientemente. Sin embargo, esto debe confirmarse con datos después de un seguimiento más prolongado".