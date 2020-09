R.Unido.- Shell despedirá a entre 7.000 y 9.000 personas en los próximos dos años

ÁMSTERDAM, 30 (EUROPA PRESS)



La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell prevé despedir a entre 7.000 y 9.000 empleados hasta finales de 2022 como consecuencia de la reestructuración de sus operaciones, según ha explicado la compañía este miércoles en un comunicado.



La empresa espera registrar una reducción de costes anual de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares (1.708 y 2.135 millones de euros). El consejero delegado de la firma, Ben van Beurden, ha asegurado que se está considerando ahorrar en viajes y mediante el teletrabajo, pero que una "gran parte" del ahorro procederá de la reducción de plantilla.



El primer ejecutivo de Shell ha indicado que las cifras son solamente una estimación, ya que no están apuntando a ningún número concreto. No obstante, ha especificado que 1.500 trabajadores ya han decidido abandonar la empresa voluntariamente este año. Por otro lado, la cifra de hasta 9.000 despidos no tiene en cuenta las desinversiones y la venta de activos que realice Shell.



Con respecto a la estructura, Van Beurden ha indicado que el objetivo de Shell es seguir invirtiendo en exploración y producción('upstream'), aunque el objetivo no será elevar el número de barriles producidos sino el flujo de caja. Por otro lado, Shell reducirá el número de refinerías que opera a menos de diez y únicamente conservará las que sean esenciales e integren su negocio de químicos.



Además, la petrolera tiene previsto proseguir su transición hacia energías menos contaminantes, por lo que seguirán invirtiendo en soluciones bajas en carbono o cero emisiones, como sus divisiones de Energía Integrada, de biofuel y de hidrógeno.