Presentan en Colombia "Revolución en los Andes", de fundador del MRTA de Perú

Imagen de archivo de Víctor Polay Campos, líder y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de Perú. EFE /Paco Medina /Archivo

Bogotá, 29 sep (EFE).- El libro "Revolución en los Andes", que recoge las reflexiones de Víctor Polay Campos, líder y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de Perú, fue presentado este martes en Bogotá por la editorial Ícono.

Polay escribió el libro en el tiempo que estuvo recluido en la cárcel de Piedras Gordas, a donde fue traslado en abril de 2012, luego de estar 20 años en el penal de la Base Naval del Callao, donde "hubiera sido imposible hacerlo", dice el autor.

El prólogo estuvo a cargo del historiador Antonio Zapata, quien recuerda la influencia que tuvo la Teología de la Liberación sobre Polay, a quien definió como "el último seguidor de la tradición populista revolucionaria".

El historiador destaca la "elevada afinidad" de Polay con la ahora desmovilizada guerrilla colombiana del Movimiento 19 de Abril (M-19), que firmó la paz con el Gobierno hace 30 años.

"Al igual que Polay, los líderes del M-19 provenían del tradicional populismo latinoamericano. Sus antecedentes comunes no eran los viejos partidos comunistas, ni habían bebido prioritariamente de la tradición marxista", puntualiza Zapata.

En la presentación participaron la antropóloga Vera Grabe, que en 1974 ayudó a fundar el M-19, y la congresista María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez, máximo comandante de esa guerrilla, asesinado en un avión en abril de 1990, pocos meses después de firmar la paz y cuando era candidato presidencial.

REFLEXIÓN SOBRE LA REVOLUCIÓN

"A mí me maravilla porque el libro es una autoentrevista (...) Es escribir para las nuevas generaciones para que entiendan esa historia y me parece que ni el periodista más agudo, más incisivo, podría hacer las preguntas que él mismo se hace, es decir se da la pela por, de verdad, hacer un ejercicio de reflexión de contar una historia como es", dijo Grabe.

A su turno, María José Pizarro, quien no conoce personalmente a Polay pero del que ha recibido varias cartas, leyó una nota manuscrita del fundador del MRTA en el que le dice que el libro es su "testimonio sobre lo que fue nuestra insurgencia guerrillera. Está escrito con preguntas y respuestas para hacerlo más didáctico porque le informan que ahora las nuevas generaciones tienen poco tiempo y paciencia para leer".

El MRTA, organización de extrema izquierda, fue fundado en 1982 por Polay Campos, y clasificado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y Perú.

Una de las acciones más osadas del MRTA fue la toma de la residencia del embajador de Japón en Perú, el 17 de diciembre de 1996, acción que terminó 126 días después, el 22 de abril de 1997 con una operación militar en la que fueron abatidos los terroristas, incluido el jefe del comando, Néstor Cerpa Cartolini.

Por su parte, Eduardo Pizarro, hermano del asesinado líder guerrillero del M-19, quien también comentó el libro, recordó que Víctor Polay fue su compañero de clase cuando estudiaban Sociología en París.

A manera de anécdota rememoró que en vacaciones se iban a trabajar como obreros a Suiza, pero que Polay era "pésimo trabajador" porque mientras todos hacían sus labores "él se escondía en el baño a leer".