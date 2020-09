Portaltic.-EnerTIC abre votaciones a sus premios a los proyectos tecnológicos más innovadores comprometidos con la sostenibilidad

12/12/2018 EnerTIC Awards 2018 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ENERTIC



MADRID, 30 (Portaltic/EP)



La Plataforma EnerTIC ha anunciado a los finalistas de sus 'Premios a la innovación y tecnología para la eficiencia energética en la era digital' y abre las votaciones para que los usuarios registrados en la web puedan seleccionar los proyectos tecnológicos más innovadores comprometidos con la sostenibilidad.



Tras la evaluación y votación de las candidaturas por el Comité de Expertos de la Plataforma, se abre un periodo -hasta el 6 de noviembre- para que las candidaturas finalistas puedan ser votadas en www.enerTIC.org/Awards.



Tanto organizaciones públicas como privadas han presentado sus proyectos a las 15 categorías de esta octava edición, entre las que se encuentran Digital Transformation, Industry 4.0, Intelligent Infrastructures, Intelligent IT Infrastructures, Intelligent Territories, Renewable Energy, Smart Buildings, Smart Cities, Smart Data Center, Smart Grid, Smart Lighting, Smart Mobility, Smart Product, Smart Vehicle y Solutions and Services.



MÁS DE UN CENTENAR DE CANDIDATURAS



El pasado 10 de septiembre, el Comité de Expertos de la Plataforma enerTIC evaluó los más de cien proyectos presentados y seleccionó a los finalistas en cada una de las categorías. El proceso de selección atendió a criterios como el grado de innovación aplicada, la usabilidad de tecnologías de la información y comunicaciones, el impacto en la reducción de consumo energético y emisiones CO2, la posibilidad de aplicarlo en otras organizaciones y el uso de métricas e indicadores de mejora.



Entre los cuarenta y ocho proyectos finalistas se encuentran las candidaturas presentadas por el Ministerio de Justicia, Diputación de Castellón, Diputación de Valencia, Consell Insular de Mallorca, Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad), Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Algeciras y Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Alcobendas y Ayuntamiento de las Rozas de Madrid.



También están presenten los proyectos de Autoridad Portuaria de Valencia, EMT Madrid, Área Metropolitana de Barcelona, Acciona Energía, EDP Renewables, Iberdrola Distribución Eléctrica, Nortegas, Endesa, E.ON, Orange, Telefónica, Vodafone, Seat, Mercabarna, Bodegas Matarromera, Repsol, Cepsa,, Everis, Minsait an Indra Company, Techedge, Tecnalia, Ibermática o Axians, entre otros.



Todos los proyectos finalistas aparecerán en la IX Guía de Referencia Smart Energy: Tecnología para la mejora de la Eficiencia Energética, bajo el título 'Buenas prácticas, Soluciones, 100 proveedores fundamentales y Tendencias 2021' que la Plataforma publicará a finales de noviembre.