Perú reanuda el lunes vuelos regulares con siete países de Suramérica

Lima, 30 sep (EFE).- Perú iniciará a partir del 5 de octubre la reapertura gradual de sus fronteras al permitir la reanudación de los vuelos internacionales de frecuencia regular con siete países de Suramérica, entre ellos Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Las primeras conexiones aéreas que retomarán la normalidad en sus frecuencias son Guayaquil y Quito, en Ecuador; La Paz y Santa Cruz, en Bolivia; Bogotá, Cali y Medellín, en Colombia; Ciudad de Panamá, Asunción, Montevideo y Santiago de Chile.

Estos son los destinos internacionales que se encuentran dentro de un radio máximo de cuatro horas de vuelo desde Lima permitido por las autoridades peruanas en esta primera fase de reactivación de las rutas aéreas con otros países, por lo que de momento quedaron excluidos otros destinos como Argentina o Brasil.

Hasta ahora todos los vuelos comerciales de carácter regular estaban suspendidos desde que el 16 de marzo Perú iniciase un estricto confinamiento.

Durante este periodo solo estaban permitidos vuelos de carácter excepcional para hacer repatriaciones y otros de tipo chárter para situaciones especiales.

CONTROLES DE TEMPERATURA A PASAJEROS

La reanudación de los vuelos comerciales de carácter regular fue confirmada este miércoles por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante una conferencia televisada a nivel nacional desde el Palacio de Gobierno, donde sostuvo su reunión semanal del Consejo de Ministros.

En una visita al aeropuerto internacional Jorge Chávez, de Lima, el ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Carlos Estremadoyro, explicó que no se permitirá el abordaje al avión a quienes se les detecte fiebre.

Los pasajeros deberán presentar una declaración jurada donde aseguren no tener síntomas de COVID-19 y en ese documento disponible de manera virtual en el sitio web de Superintendencia Nacional de Migraciones consignarán también sus datos para ser ubicados en caso de que se detecte que viajaron cerca de un portador de coronavirus.

Aunque no aparece especificado en el decreto que permite la reanudación de los vuelos internacionales, Estremadoyro señaló que también se exigirá a los viajeros extranjeros que lleguen a Perú presentar los resultados de una prueba reciente de PCR donde se demuestre que no están contagiados del virus SARS-CoV-2.

EMERGENCIA EXTENDIDA

Perú es uno de los epicentros de la pandemia al ser el país con la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo, pues acumula más de 32.000 fallecidos, lo que supone 99 decesos por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, es el sexto país a nivel global en casos confirmados al aglutinar más de 811.000 contagios desde que se detectó el primer caso a inicios de marzo.

Después de seis meses dramáticos, la propagación del virus está en claro descenso y las cifras de fallecidos están próximas a retornar a los niveles normales previos a la pandemia.

No obstante, el Gobierno peruano ha prorrogado la emergencia sanitaria hasta finales de octubre, aunque Vizcarra ya ha anticipado que es muy probable que se extienda hasta finales de año ante una eventual segunda ola de contagios.