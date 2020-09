Paraguay baja los casos activos y el índice de contagio del SARS-CoV.2

El Ministerio de Salud de Paraguay reportó en su último informe diario, del domingo, la muerte de 13 personas en 24 horas, con lo que la cifra de decesos ascendió a 841, además de 669 nuevos contagios, todos comunitarios, al procesarse 2.061 muestras, para un acumulado de 40.101 infectados. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 30 sep (EFE).- Paraguay, que acumula 841 muertos y 40.101 contagios por la COVID-19, ha logrado bajar los casos activos y el índice de contagio del virus, afirmó este miércoles el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, al recordar la importancia de las medidas sanitarias para reactivar la esperada apertura comercial con Brasil.

"En estas últimas semanas después de varios meses, por primera vez se ha dado una reducción del número de casos activos y también el nivel de contagiosidad ha disminuido", anunció Mazzoleni a los medios tras la inauguración de nuevos pabellones de contingencia en la periferia de Asunción.

El ministro agregó que lo que las autoridades sanitarias quieren asegurar es que esa tendencia "sea la punta del vértice, una meseta y no sea una escalera para seguir subiendo".

"Eso depende de nosotros", subrayó el ministro.

El Ministerio de Salud reportó en su último informe diario, del domingo, la muerte de 13 personas en 24 horas, con lo que la cifra de decesos ascendió a 841, además de 669 nuevos contagios, todos comunitarios, al procesarse 2.061 muestras, para un acumulado de 40.101 infectados.

Los casos activos se elevaron a 16.220, el número de internados a 710, de los que 160 permanecen en cuidados intensivos, mientras que el de recuperados totaliza 685 para un total de 23.784.

La procedencia de los casos fatales está encabezada por el departamento Central (conurbano capitalino) y Asunción, epicentro de la pandemia, seguida por los departamentos de Guairá, Boquerón, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraná, Paraguarí, Canindeyú e Itapúa.

FRONTERA CON BRASIL

"El mensaje de hoy es: las cosas van mejorando, pero eso es frágil. Cuanto más se abran las libertades, mayor es el empeño que tenemos que poner en las medidas de cuidado y aprender a convivir con mayor responsabilidad con el COVI-19", resaltó Mazzoleni

Con esas expresiones, Mazzoleni apuntó a la presión que ejercen desde hace varios meses y en especial desde las últimas semanas el gremio de comerciantes de Ciudad del Este, segunda urbe del país, ante la anunciada reapertura de la frontera con Brasil.

Ello dependerá de las conversaciones telemáticas que mantengan estos días el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, con su colega brasileño, Jair Bolsonaro, para una reapertura controlada y bajo medidas estrictas medidas sanitarias las fronteras terrestres.

La economía de Alto Paraná, cuya capital, Ciudad del Este, está separada de la brasileña Foz do Iguazú, por un puente sobre el río Paraná, es el principal polo comercial del país por alta dependencia del vecino país, principal socio comercial de Paraguay.

"No sabría cuándo se abrirán (las fronteras) pero sé que hay conversaciones entre ambos presidentes. En Salud está claro para nosotros, no hay ninguna traba desde el lado paraguayo, y con mucho respeto, estamos esperamos que decida Brasil", indicó Mazzoleni.

Otros actores comerciales como los organizadores de eventos masivos y gestores del fútbol u otros deportes como actividad recreativa también exigen la vuelta de las actividades ante el impacto de la prolongada cuarentena.