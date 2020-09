Países Bajos extiende la recomendación del uso de mascarilla a todo el país

EFE/EPA/REMKO DE WAAL

La Haya, 30 sep (EFE).- El Gobierno holandés amplió este miércoles la recomendación de usar mascarillas a todo el país y en todos los espacios interiores accesibles al público, no solo en los comercios, tras exigirlo una amplia mayoría parlamentaria y después de haber registrado 3.302 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

El primer ministro, Mark Rutte, pidió desde el Parlamento el uso de mascarillas en los comercios y espacios interiores públicos de todo el país, una "recomendación urgente", y no una obligación, que entra en vigor "con efecto inmediato", aunque hasta el próximo viernes no explicará todos los detalles de la medida, que no se espera que afecte, por ejemplo, a los colegios.

Hasta ahora, esta medida solo se aplicaba en los comercios de las grandes tres ciudades -Róterdam, Ámsterdam y La Haya- y se dejaba en manos de los minoristas impedir la entrada a aquellas personas que no quisieran llevar puesta la mascarilla, pero los diputados consideraron que hay demasiadas "diferencias, confusión y ambigüedad" en el enfoque regional.

El primer ministro reconoció que "hay que dar un paso" en la cuestión de las mascarillas a nivel nacional y, aunque volvió a subrayar que no espera que esta sea la medida que reduzca el número de contagios, añadió que "puede contribuir", tras rechazar durante meses que tenga un valor añadido.

No obstante Rutte dejó la medida en un "consejo", porque cree que una obligación sería "ir demasiado lejos", en la misma línea que su estrategia desde comienzos de esta pandemia, que alude siempre a la voluntad y responsabilidad individual de los ciudadanos.

Los holandeses tampoco fueron confinados por decreto en marzo, sino que dejó en sus manos la decisión de hacerlo.

Durante el debate parlamentario de este miércoles hubo un apoyo general a las medidas anunciadas el pasado lunes (cierre de bares y restaurantes a las 22.00 horas, aforo de 30 personas en interiores y 40 en exteriores, y máximo de tres invitados en una casa, entre otras), pero varios grupos políticos consideraron que las medidas no son lo suficientemente fuertes o se han tomado demasiado tarde.

Rutte reconoció que debía haber sido más "firme" antes del lunes para frenar los contagios a tiempo, pero advirtió de que también los ciudadanos están "cansados del coronavirus", por lo que "se les hace difícil" cumplir las normas y mantener la distancia social.

"Los humanos somos seres sociales mientras la lucha contra el virus clama por menos contactos sociales y eso molesta", subrayó, y llamó a todos a seguir las reglas, recordándoles que no se trata tanto de medidas en sí mismas, sino de "comportamientos individuales" de los ciudadanos.

El Instituto de Salud Pública (RIVM) informó hoy de la detección en Países Bajos de 3.302 nuevos contagios con coronavirus, casi 300 más que ayer, mientras que los ingresos hospitalarios por los efectos de la COVID-19 ascienden a 701, de los cuales, 150 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

Desde que comenzó la pandemia el pasado marzo, Países Bajos registra ya más de 118.000 contagios confirmados con test PCR y un total de 6.393 muertes por los efectos de la Covid-19.