Oscar Isaac será Francis Coppola en una película sobre "The Godfather"

El actor guatemalteco Oscar Isaac. EFE/ Emilio Flores/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 30 sep (EFE).- "The Godfather" no sólo tendrá una legión de entusiastas y varias secuelas. Ahora sumará una película sobre su propio rodaje en la que el guatemalteco Oscar Isaac encarnará al director Francis Ford Coppola.

Isaac dará vida al mítico cineasta en "Francis And The Godfather" y compartirá pantalla con Jake Gyllenhaal ("Brokeback Mountain"), quien interpretará al productor Robert Evans, productor de la famosa cinta sobre la mafia y de otros títulos emblemáticos como "Chinatown" y "Rosemary's Baby".

La película narrará las tensiones que se dieron durante el rodaje de "The Godfather", considerada una de las mejores películas de la historia y un emblema del cine de autor del siglo XX.

A pesar de su estatus de culto, el rodaje de la película no fue sencillo. Un joven Coppola, de 31 años, tuvo que convencer a Evans y los estudios de Paramount para filmar con un elevado presupuesto en Nueva York en un momento en el que la compañía pasaba por una mala racha financiera.

Tampoco fue un camino de rosas el fichaje de Marlon Brando para dar vida al personaje de Vito Corleone, pues el actor llevaba años sin protagonizar un éxito en taquilla y los estudios mostraron sus dudas.

"Más allá de la locura de la producción, y contra todo pronóstico, salió un clásico del cine", explicó en una exclusiva del diario Deadline el director Barry Levinson, que dirigirá el nuevo proyecto.

La noticia de esta película llega a la vez que se conoce la fecha de lanzamiento para el nuevo montaje de "The Godfather: Part III", decidido por Coppola para celebrar el 30 aniversario del filme.

Esta versión se lanzará el 8 de diciembre en versión digital y "Blu-ray", mientras se desconoce una posible proyección en cines.

Por su parte, el papel confirma a Isaac como uno de los rostros latinos más requeridos en Hollywood, sobre todo tras su participación en "Star Wars".

El actor tiene en su horizonte inmediato estrenar la nueva "Dune" que está preparando Denis Villeneuve.

Además, forma parte del reparto de "Armageddon Time" junto a Robert de Niro, Anne Hathaway, Donald Sutherland y Cate Blanchett bajo la dirección de James Gray.