OPS suspende el derecho a voto de Venezuela por deudas

OPS suspende el derecho a voto de Venezuela por deudasWashington, 29 Set 2020 (AFP) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) suspendió el derecho a voto de Venezuela por deudas acumuladas de sus contribuciones, indicó una resolución aprobada el martes por la máxima asamblea anual del organismo regional.El 58º Consejo Directivo de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tomó esta decisión sobre Venezuela siguiendo la recomendación de un panel instalado el lunes para analizar el incumplimiento de las obligaciones financieras de los miembros.Según el reporte de recaudación de la OPS, Venezuela tiene cuentas pendientes de 2017, 2018, 2019 y 2020 por un importe total de 7.851.219 dolares.La Constitución de la OPS estipula que si un gobierno tiene atrasos que exceden el importe de los pagos anuales de sus cuotas correspondientes a dos años completos, se le suspenderán los privilegios de voto. Sin embargo, podría retenerlos si se considera que la falta de pago se debe a "condiciones fuera del control del gobierno".No hubo debate ni objeciones a la resolución tras la presentación de las conclusiones del grupo de trabajo, integrado por Aruba, El Salvador y Trinidad y Tobago."El grupo de trabajo ha analizado y debatido la demora en los pagos de Venezuela, resaltando la importancia que la recepción puntual de los pagos tiene para el cumplimiento del programa" y "la continuidad" de la organización, dijo el delegado de El Salvador, que presidió el panel."También ha resaltado que no es conveniente crear excepciones que puedan ser alegadas por otros estados miembros cuando incumplan con sus compromisos financieros", añadió.El vocero señaló que Venezuela reconoció su deuda y llegó a ofrecer hacer un primer pago inmediato de 392.560 dólares.Pero el gobierno de Nicolás Maduro manifestó tener "motivos fuera de su control" para transferir los importes, aduciendo tener bloqueados en el extranjero "importes significativos", e impedida la operativa bancaria fuera del país en este momento.Venezuela presentó el 24 de septiembre a la OPS un plan de pago a 20 años que no incluía las contribuciones a este año, y tampoco señalaba fechas de pago concretas en los años 2021 y siguientes, dijo el vocero del grupo de trabajo, y agregó que la OPS nunca aceptó antes planes de pago tan dilatados en el tiempo, aunque sí lo hizo la OMS. Al perder el derecho a voto en la OPS, Venezuela no podrá pronunciarse sobre las resoluciones de este Consejo Directivo, reunido por primera vez en formato virtual y abierto al público.Y de no saldar sus deudas, tampoco podrá elegir en el futuro al director de la OPS, ni decidir sobre proyectos ni sobre el financiamiento de la institución.ad/rsr