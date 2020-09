Ni siquiera Disney puede vivir de sueños: Tara Lachapelle

(Bloomberg) -- El “regreso a la normalidad” posterior al covid-19 que los estadounidenses anhelan está tan lejos, que ni siquiera una compañía construida sobre sueños puede verlo.

Walt Disney Co. informó el martes que despedirá a la asombrosa cifra de 28.000 empleados en sus parques temáticos de Estados Unidos, que incluyen Walt Disney World y Disneyland, a medida que el coronavirus continúa impidiendo que esos negocios reabran por completo. Las ubicaciones de Disney en California permanecen cerradas debido a restricciones estatales, mientras que los parques de Florida han estado operando con una capacidad limitada y una asistencia más débil de lo que Disney había previsto. Está claro que para las familias que sopesan los riesgos de viajar y las multitudes contra la recompensa de salir de la casa, el virus ganó.

Si bien Disney ha señalado al gobernador de California, Gavin Newsom, los aumentos del virus en partes del país pueden mantener a muchos consumidores temerosos de aventurarse a lugares llenos de gente de todos modos. De los 500 mileniales encuestados recientemente por Morning Consult, solo el 26% dijo que se siente cómodo yendo a un parque de atracciones. Lo mismo ocurrió con solo el 16% de los baby boomers. En cuanto a cuándo considerarían una visita, el 42% de los adultos estadounidenses encuestados dijo que sería más de seis meses a partir de ahora. La industria del cine se ha encontrado con un revés similar: se abrieron las puertas, se estrenó la exitosa película “Tenet” y aparecieron pocas personas. Como escribí entonces, las personas no necesariamente reanudarán sus actividades normales solo porque pueden.

Para ser justos con Disney, los visitantes y periodistas que han asistido a la reapertura de Disney World en Orlando dicen que los protocolos de seguridad, y su cumplimiento, son francamente impresionantes. Aún así, los consumidores están comprensiblemente preocupados, incluso si se trata de viajar allí. El hecho de que haya una recesión y un alto desempleo tampoco ayuda, cuando Disney cuenta con que las personas gasten más de US$100 por persona por día solo para ingresar a uno de sus parques. Tampoco la falta de ayuda federal. El año pasado, la unidad de negocios de Disney, que comprende parques temáticos, cruceros y productos de consumo, representó el 37% de los ingresos totales de la compañía, más que sus redes de televisión o su negocio de películas (aunque ambos en última instancia alimentan la fascinación global con la marca Disney). Dio licencia a 100.000 trabajadores de parques temáticos y complejos turísticos en abril, con la esperanza de que la recuperación fuera lo suficientemente rápida y fuerte como para traerlos de vuelta.

El director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, dirigió los parques temáticos antes de asumir el cargo de Disney en febrero. Eso fue justo antes de que la pandemia se apoderara de todo. Reemplazó a Bob Iger, quien se retiró después de 15 años al mando. La experiencia de Chapek es especialmente apropiada para este momento, pero también es un poco incongruente con la dirección en la que se dirigía la compañía incluso antes del covid: un futuro dominado por el entretenimiento en forma de streaming. No ha cambiado de rumbo debido al virus. De hecho, Disney se ha sumergido más profundamente en el streaming en las últimas semanas, cuando su muy esperada versión de en acción en vivo de “Mulan” se estrenó directamente en la aplicación Disney+ por una tarifa de US$30.

“Normal” está empezando a desvanecerse del vocabulario, y debemos dejarlo ir. Pero la pregunta es, si los parques temáticos y las salas de cine no repuntan, o al menos no por un tiempo, ¿Disney seguirá siendo la misma compañía?

