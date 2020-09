México perdió 93.803 resultados de pruebas covid

(Bloomberg) -- México perdió o descartó 93.803 resultados de pruebas covid-19 durante la pandemia, dijeron funcionarios de la salud, lo que reduce los ya bajos niveles de prueba del virus en el país.

Las razones tras la pérdida de los resultados varían. Algunos nunca llegaron al laboratorio desde las clínicas y algunas no estaban refrigeradas adecuadamente o tardaron demasiado en ser procesadas, dijo el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomia, en una conferencia de prensa el martes por la noche.

Expertos médicos y organismos internacionales como las Naciones Unidas han criticado el bajo nivel de pruebas de México, que ha llevado al país a una tasa de positividad de 41%, la segunda más alta del mundo según Our World in Data. El país latinoamericano ha decidido obstinadamente no realizar pruebas a gran escala y, en su lugar, realiza exámenes solo a los pacientes más enfermos.

Los resultados perdidos representan aproximadamente 5% del total de las pruebas. Hasta el martes, México había notificado a 1.935.334 personas de sus resultados, dijo Alomia.

México tiene 738.163 casos confirmados, muy cerca de los 736.609 de Argentina. Sin embargo, el número de muertos en México, 77.163, es casi cinco veces mayor que el del país sudamericano, que es de 16.519.

Nota Original:With Testing Already Low, Mexico Lost 93,803 Covid Lab Results

