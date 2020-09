México.- López Obrador amaga con dimitir si se manifiestan más de 100.000 personas contra él

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que está dispuesto a dimitir si hay una manifestación en su contra con más de 100.000 asistentes y pierde el apoyo popular en los sondeos, sin esperar al referéndum revocatorio que prevé convocar en 2021.



El mandatario ha apelado en rueda de prensa a sus "principios" e "ideales" para prometer que dará un paso atrás y volverá a Chiapas si aumentan las quejas de la ciudadanía: "A la primera manifestación de 100.000 y que yo vea que las encuestas ya no tengo apoyo".



López Obrador, sin embargo, no cree que sea necesario, ya que considera que el Gobierno está obteniendo resultados en un momento en el que el país debe hacer frente a una crisis sanitaria y otra económica. Uno de sus principales objetivos siempre ha sido la lucha contra la corrupción, un frente en el que ha insistido en que no habrá "impunidad", según el diario 'Milenio'.



Asimismo, ha defendido que el Ejecutivo también está trabajando para reducir la violencia, incluida la que sufren las mujeres. El lunes se produjeron choques entre manifestantes y policías durante una marcha convocada para defender el derecho al aborto en Ciudad de México.