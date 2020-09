Mar Torres tiene el look ideal para las frías noches de otoño

28/09/2020 Mar Torres, muy elegante con un conjunto donde destacan los lujosos complementos con los que ha combinado unos sencillos jeans negros EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Mar Torres ya no es simplemente la ex novia de Froilán, sino que poco a poco, y gracias a sus cuidados looks, se ha convertido en una de las influencers a las que no debemos perder la pista. A sus 21 años, la heredera de "El Pozo" está centrada en sus estudios de Marketing - en la misma Universidad que el hijo de la Infanta Elena, The College for International Studies - pero sin descuidar su ajetreada vida social. Y es que es de lo más habitual ver a la joven disfrutando con amigos o con su nueva pareja, José Hernández, de los restaurantes más exclusivos de la capital.



Y, como en esta ocasión, con unos estilismos dignos de mención. Mar nos ha conquistado con uno de sus looks más elegantes, a la par que ponibles, hasta la fecha. Unos pantalones pitillos negros combinados con una parte de arriba en el mismo tono y una chaqueta estilo Chanel con estampado pata de gallo que tan de actualidad está este otoño. Pero, los detalles que marcan la diferencia, están en los complementos, no al alcance de todos los bolsillos. Y es que la ex novia de Froilan luce un cinturón de Gucci, con el logotipo de la exclusiva firma italiana en tamaño grande, valorado en 370 euros, y un bolso de piel negro de Louis Vuitton, que puede ser nuestro por la friolera de 1.300 euros aproximadamente.



Eso sí, Mar continúa con su tónica de no hablar y prefiere no aclararnos su sorprendente y reciente encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tanto ha dado que hablar.