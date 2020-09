Los combates en la zona de Nagorno Karabaj entran en su cuarto día

EFE/EPA/AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE

Bakú/Tiflis, 30 sep (EFE).- Los combates entre la fuerzas azerbaiyanas y armenias en la zona de Nagorno Karabaj entraron hoy en su cuarto día sin visos de que disminuyan de intensidad.

"En estos momentos se libran combates en toda la línea del frente", señaló este miércoles el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán en un comunicado.

Añadió que esta mañana, "tras acumular fuerzas, el enemigo intentó lanzar una ofensiva en dirección a Magadis (este de Nagorno Karabaj) con el fin de recuperar posiciones".

"Estas acciones del enemigo fueron repelidas y nuestras tropas llevan a cabo una contraofensiva para aplastar su resistencia", subrayó el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán.

Por su parte, Armenia denunció que Azerbaiyán bombardea las posiciones armenias en el norte de Nagorno Karabaj.

"La fuerza aérea de Azerbaiyán está bombardeando las posiciones del ejército de defensa de Karabaj. Están empleando drones de fabricación turca. Hay cazas F-16 turcos en el aire", escribió en Facebook la portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Shushán Stepanián.

Según la portavoz, la aviación azerbaiyana ataca desde una distancia que está fuera del alcance de las fuerzas antiaéreas armenias.

"Se utilizan cohetes aire-tierra de largo alcance", indicó Stepanián.

Azerbaiyán y Armenia dan parte de numerosas bajas en las filas enemigas y de ingentes pérdidas de material bélico, información que de momento no se puede contrastar.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, afirmó hoy que su país no considera posible una cumbre tripartita ruso-armenio-azebaiyana sobre el arreglo del conflicto de Nagorno Karabaj.

"En medio de intensas acciones militares no es muy apropiado hablar de una cumbre Armenia-Azerbaiyán-Rusia. Para negociar se requiere una atmósfera y condiciones adecuadas", dijo Pashinián a un grupo de periodistas en la capital armenia.

El jefe del Gobierno armenio indicó que su país siempre ha estado dispuesto a alcanzar un arreglo pacífico al problema de Karabaj.

"Pero esto no significa que Armenia y Karabaj estén dispuestos a una solución en detrimento de su seguridad y sus intereses nacionales", subrayó.