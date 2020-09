Latinoamérica.- El Festival de Cine ofrece una selección de cortometrajes de animación en su nuevo ciclo online CineBreve

30/09/2020 Imagen del cortometraje 'La Noria'. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA



HUELVA, 30 (EUROPA PRESS)



El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que celebrará su 46 edición del 13 al 20 de noviembre, pone en marcha en este mes de octubre un nuevo ciclo que permitirá el acceso online del público a una selección de cortometrajes de animación que han destacado por su calidad en los últimos años.



Se trata del ciclo CineBreve, que proyectará un total de seis cortos de realización española durante los meses de octubre y noviembre y durante la semana del Festival, según ha informado el Festival en nota de prensa.



Así, se podrán ver los trabajos 'La noria', de Carlos Banea (España, 2018), que fue Mejor Cortomatraje en la 44 edición del certamen onubense; 'Un día en el parque', de Diego Porral (2017); 'I wish', de Victor L. Pinel (2018), nominado en la 33 edición de los Goya; 'Tachaaan', de Rafael Cano (2009), nominado igualmente en la 24 edición de los Goya; 'Cua de sirena', de Alba Barbé i Serra (2020); y 'Enlazados', de Jorge López Ania (2017).



Los espectadores podrán acceder al visionado de estos cortometrajes de animación de manera gratuita por medio de la plataforma OTT del Ayuntamiento de Huelva, cada uno de ellos con un periodo máximo de visualización de 72 horas, a través de dispositivos móviles (APP), ordenador o televisión.



Las proyecciones de este nuevo ciclo comenzarán el 10 de octubre, con el pase de 'La noria', que estará disponible hasta el día 12 de octubre. Posteriormente, el ciclo se retomará el 31 de octubre con la proyección de 'Enlazados', que podrá verse hasta el 2 de noviembre. Por su parte, el cortometraje 'I wish' estará disponible para su visionado del 7 al 9 de noviembre.



Por otro lado, los cortos 'Cua de Sirena', 'Un día en el parque' y 'Tachaaan' podrán verse de manera gratuita durante la semana del Festival, concretamente entre los días 16 y 18 de noviembre. Este cortos, además, se proyectarán también en los centros educativos de Huelva.



ACCESO A LA PLATAFORMA



El ciclo CineBreve se programará en la plataforma (OTT) del Ayuntamiento de Huelva en un periodo de 72 horas máximo cada título. La dirección de la plataforma es la siguiente: https://tv.huelva.es, en el apartado Festival de Cine Iberoamericano. Esta plataforma ofrecerá, además, contenido relacionado con el certamen onubense de manera continua.



La plataforma está disponible en dispositivos móviles a través de Gogle Play y APP Store; y en televisión, AndroidTV, Apple TV, Amazon Fire TV y próximamente Samsung OF, LG y demás marcas de smart-tv, con los siguientes accesos:



Navegador web: https://tv.huelva.es/ Android: https://bit.ly/2EDU5yY Android TV: https://bit.ly/343ZiZM Apple App Store: https://apple.co/36ekC16