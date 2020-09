La Reina Letizia recupera su camisa más versatil para asistir a una reunión en una de las zonas confinadas de la capital

30/09/2020 La Reina Letizia durante su visita a la Confederación Salud Mental de España, en Madrid Allí ha mantenido una reunión con miembros de dicha confederación, cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA DE S.M. EL REY



MADRID, 30 (CHANCE)



La Reina Letizia continúa, imparable, con su agenda, y en esta ocasión ha asistido a una reunión de trabajo en la Confederación Salud Mental España. Nada habría de particular en este acto si no fuese porque ha tenido lugar en una de las zonas confinadas de la capital española a causa del repunte de casos de Coronavirus, el distrito de Puente de Vallecas.



Aún así, y al tratarse de un compromiso laboral, la monarca ha podido asistir presencialmente a la reunión en la sede de la Confederación que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades mentales, causa en la que Doña Letizia está muy implicada.



En cuanto a su estilismo, la Reina ha reciclado una de sus prendas más versátiles, que estrenó en una Audiencia en el Palacio de la Zarzuela en enero de 2016, que le hemos visto en varias ocasiones y que sigue estando plenamente de moda. Nos referimos a una elegante a la par que cómoda blusa de seda roja con estampado de pata de gallo, que no veíamos a Doña Letizia desde hace dos años. Muy favorecida con su color fetiche, el rojo, la asturiana ha combinado la blusa con unos mocasines negros de piel y unos pantalones culotte del mismo color, consiguiendo un look working girl tan sencillo como elegante.