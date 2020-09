La liga de béisbol dominicana prohíbe escupir y pide evitar los abrazos

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de R.Dominicana (Lidom), Vitelio Mejía. EFE/Carlos Durán/Archivo

Santo Domingo, 30 sep (EFE).- Los jugadores de la liga de béisbol dominicana tendrán prohibido escupir en el terreno de juego o el uso de las populares goma de mascar y semillas de girasol, y además deberán "evitar" abrazarse para celebrar las anotaciones, anunciaron este miércoles los responsables del torneo.

Así lo dejó establecido este miércoles la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) cuando anunció, junto a las autoridades sanitarias del país, un protocolo dirigido a prevenir el contagio de la COVID-19 durante la celebración del torneo, que comenzará el 15 de noviembre.

La liga, en la que compiten seis equipos, dará comienzo sin público, aunque en "algún momento" de la temporada pudiera permitirse el acceso de aficionados a los estadios en número limitado, siempre que las condiciones sanitarias del país lo permitan, dijo el presidente de la Lidom, Vitelio Mejía.

Entre otras medidas sanitarias, tanto los jugadores como los entrenadores se someterán a pruebas PCR una vez a la semana y se les tomará la temperatura antes de entrar a los estadios.

Asimismo, habrá un manejo "estricto" en cuanto al consumo de alimentos y bebidas, que no podrán ser de uso común.

No se requerirá de los jugadores la utilización de protección facial mientras estén dentro del terreno o participando en los entrenamientos, pero sí tendrán que usarla en los camerinos, al igual que el resto del personal de los equipos.

Los jugadores y cualquier otro personal del terreno debe lavarse o desinfectarse las manos después de cada media entrada y después de manejar los utensilios deportivos o de protección personal, como los tapabocas.

Al hablar del regreso del béisbol, el ministro de Salud, Plutarco Arias, dijo en una nota de prensa que el pueblo dominicano necesita esparcimiento.

"La COVID-19, aparte de (hacer) perder amigos y familiares y que no se ha podido siquiera ir a los funerales, también ha dejado rastros de debilidades y enfermedades mentales que conllevan un uso mayor de psicólogos y psiquiatras. Nosotros como Salud Pública, debemos darle respuesta y qué mejor respuesta que a través del deporte, el béisbol será parte de la cura que se requiere", dijo el ministro.