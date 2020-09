La árbitra Bibiana Steinhaus se retira con la Supercopa de Alemania

Bibiana Steinhaus, que en 2017 se convirtió en la primera árbitra principal en una gran liga europea de fútbol, se retira este miércoles dirigiendo la Supercopa de Alemania (Bayern Múnich-Borussia Dortmund), informó ella misma en declaraciones a la web de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

"Como mucha gente en este periodo del coronavirus, he reflexionado mucho y me he replanteado algunas cosas", afirma en un comunicado. "Explicaré en el momento adecuado los motivos de mi decisión", apuntó.

"Deseo que la atención se centre únicamente en el partido" de la Supercopa alemana, añadió. Repetía así, casi palabra por palabra, una frase que pronunció en septiembre de 2017, en la víspera de su primer arbitraje en la primera división de la Bundesliga, entre el Hertha Berlín y el Werder Bremen (1-1), cuando su caso había suscitado la atención de prensa de todo el mundo.

"El fútbol alemán no solo va a tener que despedirse de una gran árbitra, sino también de una persona fuera de lo común y de una pionera en un entorno de hombres", declaró por su parte el presidente de la DFB, Fritz Beller.

Steinhaus, que tiene ahora 41 años, siempre defendió que su labor en la élite de la Bundesliga era por méritos propios y "no por ser una mujer".

En el fútbol femenino, Bibiana Steinhaus tuvo el honor de arbitrar las tres finales más prestigiosas: Juegos Olímpicos (2012), Mundial (2011) y Liga de Campeones europea (2017).

En el fútbol masculino estuvo diez años en la segunda división alemana, antes de su 'ascenso' en 2017 a la primera categoría de su país.

