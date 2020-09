Jefe del Pentágono firma acuerdo de cooperación militar con Túnez

El jefe del Pentágono, Mark Esper, firmó el miércoles, en su primera visita al continente africano, un acuerdo de cooperación militar de diez años con Túnez, saludando el acercamiento para hacer frente a la degradación de la seguridad en Libia.

Esper llegó este miércoles a Túnez, su primera etapa de una gira por la región norteafricana del Magreb, donde debe reafirmar el compromiso de Estados Unidos con esos países.

Túnez, considerado desde 2015 por Washington como un aliado importante no perteneciente a la OTAN, ha demostrado ser un apoyo discreto pero sólido en el conflicto libio, a sus puertas.

"Nos congratulamos por profundizar esta relación para ayudar a Túnez a proteger sus puertos y fronteras y hacer retroceder el terrorismo", declaró Esper tras entrevistarse con el presidente tunecino Kais Saied.

El objetivo es enfrentar "a los extremistas que representan una amenaza" y también "a nuestros concurrentes estratégicos China y Rusia", que tienen un comportamiento "predador, malo y coercitivo", agregó frente a las tumbas de los soldados estadounidenses caídos en el norte de África.

Estados Unidos ha desempeñado un rol cada vez más destacado en los últimos años con relación al ejército tunecino, sobre todo en lo que concierne al entrenamiento y equipamiento para la lucha anti-terrorista.

Señal de este vínculo especial, el ministerio de Defensa estadounidense organizó en marzo pasado un espectáculo aéreo militar en la isla de Jerba (sur de Túnez), para presentar los buques insignia en aeronáutica y defensa de Estados Unidos.

Y, desde la caída del dictador Zine el Abidine Ben Ali, en 2011, Estados Unidos ha invertido 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) en el ejército tunecino, según la defensa estadounidense.

La presencia de un escuadrón estadounidense encargado de operar drones en una base tunecina en Bizerta fue confirmada durante un consejo de guerra en 2017 en Estados Unidos, que de acuerdo a la prensa especializada tuvo lugar contra un oficial norteamericano por un caso de acoso sexual en esa ciudad.

En mayo pasado, el comando estadounidense para África indicó que estaba considerando enviar tropas suplementarias a Túnez ante el deterioro de la situación en Libia, lo que provocó indignación en la opinión pública tunecina.

El Africom luego aclaró que estas tropas solamente tendrían responsabilidad en el entrenamiento y no en el combate, y el gobierno tunecino afirmó que no había y no habrá una base estadounidense en Túnez.

Esper seguirá el jueves hacia Argel, donde será el primer ministro de Defensa en realizar una visita tras la de Donald Rumsfeld, en febrero de 2006.

El jefe del Pentágono finalizará el viernes su gira en Rabat, otro aliado "importante" en la región.

