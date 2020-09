Irak.- Irak recalca su compromiso con la protección de las instalaciones diplomáticas tras los últimos ataques

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Irak, Mostafá al Kazemi, ha destacado este miércoles el compromiso de las autoridades con la protección de las instalaciones diplomáticas y el control del uso de armas por parte de actores no estatales, tras el incremento de ataques contra objetivos internacionales en el país.



Al Kazemi, que se ha reunido durante la jornada con embajadores de 25 países, ha recalcado que "Irak busca imponer el Estado de Derecho, confinar las armas al Estado y proteger las misiones y sedes diplomáticas", según ha informado la agencia iraquí de noticias NINA.



Asimismo, ha destacado que "los responsables de los ataques contra la seguridad de las misiones diplomáticas buscan desestabilizar Irak y sabotear sus relaciones regionales e internacionales", antes de incidir en que "no sólo tienen como objetivo a las misiones internacionales, sino también a civiles inocentes, incluidos niños".



"Las instituciones de seguridad están decididas a ponerles fin y han empezado a tomar medidas para lograr este objetivo", ha dicho Al Kazemi, quien ha resaltado que "los que intentan dañar la reputación de Irak y sus obligaciones internacionales actúan bajo inspiración de motivos no nacionales".



"Irak, su pueblo y su Gobierno, les harán frente y trabajarán para proteger a sus invitados, como solicitan las normas diplomáticas a lo largo de la historia, para pasar página a los conflictos y el terrorismo y hacer frente a los desafíos económicos y sociales y los requisitos del desarrollo", ha remachado.



El influyente clérigo chií iraquí Muqtada al Sadr advirtió el martes de que el país podría verse arrastrado a una "guerra civil" o un conflicto intersectario si las "partes sospechosas" responsables de los últimos ataques no ponen fin a los mismos.



Por su parte, el presidente del comité de Seguridad del Parlamento iraquí, Mohamed Rida, anunció el lunes que el Al Kazem, había ordenado la apertura de investigaciones por los continuados ataques contra objetivos de la coalición internacional y las misiones diplomáticas extranjeras en el país.



Durante el fin de semana surgieron informaciones sobre una advertencia de Estados Unidos a Bagdad sobre el posible cierre de su Embajada en Bagdad y la retirada de tropas si no se pone fin a los ataques por parte de milicias contra objetivos internacionales.



El propio Al Sadr pidió el viernes investigar estos ataques, un día después de reclamar a la coalición de milicias progubernamentales Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --de la que son parte las Brigadas de la Paz, que él mismo lidera-- que eviten este tipo de atentados.



Durante los últimos meses se han producido numerosos ataques contra compañías iraquíes que trabajan para la coalición internacional y contra objetivos de la propia coalición, incluido uno contra un convoy diplomático británico la semana pasada en Bagdad. Los incidentes han sido achacados principalmente a milicias apoyadas por Irán.



Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.