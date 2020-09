Google busca acuerdo con Australia sobre pago de noticias

(Bloomberg) -- Google dijo que espera negociar un acuerdo sobre la legislación que la obligaría a pagar por las noticias australianas, mientras la gigante estadounidense continúa una campaña pública para suavizar la ley propuesta.

El gobierno australiano ha redactado el primer código en el mundo que obligaría a Google y Facebook Inc. a compensar a los editores por el valor que generan sus historias para las plataformas. La ley está diseñada para apoyar a la industria de los medios locales, incluida News Corp., de Rupert Murdoch, que ha tenido problemas para adaptarse a la economía digital.

Google argumenta que la ley propuesta no refleja el valor que brindan las propias plataformas al redirigir a los lectores a sitios web de noticias. La compañía estadounidense, propiedad de Alphabet Inc., dijo el martes que las discusiones con las autoridades australianas para lograr que ciertos elementos del borrador del código cambien a su favor parecen tener éxito.

Google no está pidiendo que se elimine el código, “estamos pidiendo que sea justo”, dijo Mel Silva, director gerente para Australia y Nueva Zelanda, en una entrevista. “Realmente creemos que podemos llegar allí”.

Amenaza de Facebook

La legislación propuesta ha convertido a Australia en un caso de prueba, ya que los vigilantes de todo el mundo intentan controlar el vasto poder publicitario de los gigantes digitales. La presión de Google por un compromiso negociado contrasta con la respuesta de Facebook, que ha amenazado con impedir que los australianos compartan noticias en sus sitios si se aprueba la ley, un paso sin precedentes.

Silva declinó decir qué acciones podría tomar Google si su campaña falla. “Vamos a seguir colaborando” con el organismo de control antimonopolio de Australia y haremos todo lo posible para que este sea un código viable”, dijo.

Un representante de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés) declinó hacer comentarios.

El presidente de la ACCC, Rod Sims señaló este mes cambios al código a la luz de la oposición de Google. Dijo que la ACCC se estaba “comprometiendo fuertemente” con Google y Facebook, y estaba “pensando en” el valor que los editores y las plataformas intercambian entre sí. “El código cambiará”, dijo Sims. Es un borrador”.

Silva dijo que el código australiano, en su forma actual, comprometerá los servicios populares de Google como su buscador y YouTube, y no es aceptable.

Google quiere que se cambie la ley propuesta en tres áreas principales: las negociaciones deben tener en cuenta el valor que ambas partes aportan a la mesa; Google no debería tener que compartir ningún dato más allá de lo que los editores ya tienen derecho a ver; y los requisitos para que las plataformas compartan los cambios de algoritmo con los editores deberían ser menos onerosos.

Nota Original:Google Sees Deal Within Reach on World-First Law to Pay for News

