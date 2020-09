Gobierno de Trump anuncia acuerdo de préstamos a 7 aerolíneas de EEUU para salvar empleos

El Tesoro de Estados Unidos anunció el martes la conclusión de un acuerdo para otorgar préstamos a siete grandes compañías aéreas, incluyendo American Airlines y United Airlines, para salvaguardar los puestos de trabajo.

Pero en el texto, el gobierno estadounidense no precisó si esos acuerdos serán suficientes para suspender los planes de eliminación de empleos anunciados recientemente por los dos gigantes del transporte aéreo. Delta Airlines y Southwest Airlines no forman parte de estos nuevos acuerdos y ya habían dicho que no participarían.

