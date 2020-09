Fútbol/Primera.- (Crónica) El Villarreal olvida el Camp Nou con una victoria convincente ante el Alavés

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Villarreal sumó su segunda victoria de la temporada en LaLiga Santander 2020-2021 tras derrotar este miércoles por un claro 3-1 a un Deportivo Alavés que continúa sin arrancar en este inicio, en partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.



El 'Submarino Amarillo' no desperdició la oportunidad de jugar por tercera vez en el Estadio de la Cerámica y tras ciertas dudas ante el Huesca (1-1) y ante el Eibar (2-1), mostró una mejor cara ante los de Pablo Machín para auparse a la cabeza junto a Getafe y Valencia y, olvidar la pobre imagen ofrecida el pasado domingo en la goleada encajada en el Camp Nou.



El equipo de Unai Emery salió con las cosas muy claras y la entrada de Trigueros e Iborra le dieron más control en un choque que abrió muy pronto con el tanto de Paco Alcácer a los 13 minutos. El delantero pudo hacer el 2-0 poco después, pero no acertó, estorbado por Lejeune, a empujar la pelota.



Al Alavés le costó tener la pelota y crear peligro, pero tuvo la suerte de encontrarse con el empate cuando Asenjo no midió bien a la hora de salir a un por un balón largo, el cual le superó por arriba para dejárselo franco a Edgar Méndez que sólo tuvo que empujarla para empatar. Sin embargo, no le duró en exceso la alegría, porque cuando buscaba el descanso, un penalti de Lejeune a Mario, permitió a Gerard Moreno hacer el 2-1.



En la reanudación, el Villarreal mantuvo su dominio y sentenció su victoria en el minuto 67 con el doblete de Alcácer, que envió a la red un balón 'muerto' tras una vaselina de Gerard que dio en el palo. Los visitantes pudieron meterse en el duelo con una buena ocasión de Lucas Pérez, pero Asenjo estuvo rápido y su equipo vivió con calma el tramo final.



--PROGRAMA Y RESULTADOS DE LA JORNADA 4.



-Martes.



Real Sociedad - Valencia CF 0-1.



Getafe CF - Real Betis 3-0.



-Miércoles.



SD Huesca - Atlético de Madrid 0-0.



Villarreal CF - Deportivo Alavés 3-1.



SD Eibar - Elche CF 21.30.



Real Madrid - Real Valladolid 21.30.



-Jueves 1 de octubre.



Athletic Club - Cádiz CF 19.00.



Sevilla FC - Levante UD 19.00.



RC Celta - FC Barcelona 21.30.



-Aplazado.



Granada CF - CA Osasuna.