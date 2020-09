Fútbol.- Òscar García: "Nos sirve de poco el empate de junio"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del RC Celta de Vigo, Òscar García Junyent, ha querido desmarcar el partido de este jueves contra el FC Barcelona del duelo del pasado junio en el que lograron empatar, pues cree que con Ronald Koeman los blaugrana juegan distinto.



"Cada partido es una historia que está por escribir. Nos sirve de poco el partido de julio, el sistema y el entrenador son diferentes. No tenemos jugadores que estuvieron en aquel partido, poco tendrá que ver", destacó en rueda de prensa.



Sin mirar a aquel 2-2, y menos aún al triunfo de 2019 en casa, Òscar quiere dar lo mejor ante un Barça del que espera la mejor versión. "Sabemos que es un partido que va a requerir mucha concentración y sobre todo mucha personalidad", comentó.



"El principal cambio es que a nivel táctico han cambiado su sistema, ahora juegan más con doble pivote. Pero teniendo un equipo como el del Barcelona, con Leo Messi que es el mejor jugador que he visto en vivo, no tengo duda de que será un rival muy complicado", destacó del rival.



Además, cree que el Barça tiene varias vías de amenazar a su Celta. "Si tuviera solo uno, todo el mundo sabría contrarrestarlo. Es un equipo que tiene muchos peligros, puedes hacer un partido perfecto y en un descuido o genialidad suya, te deciden el partido. Habrá que estar concentrados y tener personalidad con el balón", avisó.



En cuanto a Rafinha, tras su cesión en el Celta la pasada temporada, aseguró que no le sería raro verlo enfrente, aunque no ha sido convocado por Koeman. "Raro no, es jugador del Barcelona. Se ha pasado más años allí que aquí, me centro en los jugadores que tengo y Rafinha ya no está", opinó.



"Estoy muy contento por Iago. Teníamos varios retos con él, queríamos que empezara bien la temporada porque le costaba marcar fácil de inicio, y esto lo hemos cambiado. Otro reto es el de estar muy bien para estar seleccionado, reto que le gusta mucho", comentó sobre Iago Aspas, jugador franquicia del Celta.