Fútbol.- Míchel: "Estoy satisfecho, es un buen punto frente al Atlético"

30/09/2020 Míchel dirigiendo al Huesca DEPORTES LALIGA



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Huesca, Míchel Sánchez, se mostró "satisfecho" tras haber empatado con el Atlético de Madrid (0-0) en El Alcoraz y aseguró que es un "buen punto" conseguido gracias al trabajo defensivo y solidario de sus jugadores.



"Hemos hecho un gran partido defensivo, tapando las líneas de pase. En ataque hemos estado mucho mejor en la primera. En la segunda nos ha costado más, porque ellos estaban más precisos y al cerrar tanto por dentro, nos hemos metido demasiado atrás, pero hemos sabido sufrir", dijo el técnico de los blaugrnas.



"Estoy satisfecho, hemos trabajado bien en ayudas defensivas, para que no hubiera tantos duelos, hemos tapado bien las líneas de pase por dentro. Hemos sido un equipo muy solidario y muy bueno en lo defensivo", añadió Míchel en la rueda de prensa posterior al partido.



Sin embargo, el técnico de los oscenses no quiso regocijarse en este punto y puso las miras al encuentro de este sábado, con la visita al Martínez Valero. "Es un buen punto, pero esto no para y el sábado tenemos un partido importantísimo contra el Elche, porque en esta línea nadie te regala nada. Hay que recuperar lo mejor posible para hacer un gran partido el sábado. Estamos satisfechos y es la línea a seguir", indicó.



Por último, el entrenador azulgrana fue preguntado por el inédito centro del campo elegido para enfrentarse al Atlético: Mosquera, Mikel Rico y Seoane. "Han hecho un trabajo espectacular, así como Borja y Ferre en las ayudas. Hemos buscado tres mediocentros con mucha capacidad de trabajo, pero no exentos de llegada. Han hecho un gran trabajado defensivo, todo lo que les habíamos pedido", finalizó.