Fútbol.- La Liga francesa no sanciona ni a Álvaro ni a Neymar por los incidentes del PSG-Marsella

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Disciplina de la Liga francesa decidió este miércoles no aplicar ninguna sanción ni al defensa español Álvaro González ni al delantero brasileño Neymar Jr por los incidentes del pasado Paris Saint-Germain-Olympique de Marsella.



En los compases finales, el '10' del conjunto parisino fue expulsado por propinar una colleja al central, al que posteriormente acusó de haberle insultado de forma racista y de haberle llamado 'mono hijo de puta', lo que propició que se abriese una investigación. Además, el ex del FC Barcelona también fue investigado por presuntos insultos de tinte homófobo al cántabro.



"Tras examinar el expediente, escuchando a los jugadores y a los representantes de los clubs, la Comisión observa que no cuenta con pruebas suficientes y convincentes que le permitan establecer la materialidad de los hechos de las declaraciones discriminatorias del jugador Álvaro González contra Neymar Jr ni de Neymar Jr contra Álvaro. En consecuencia, la Comisión decide que no existe motivo de sanción", señaló en un comunicado en la página web de la Liga francesa.