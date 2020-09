FIFA 21 gana por goleada en un mes de pocos lanzamientos

Imagen cedida por Electronics Arts, distribuidora del videojuego. EFE

Madrid 30 sep (EFE).- La nueva entrega del videojuego deportivo con más tirón, FIFA 21, encabeza los lanzamientos de octubre, un mes con pocas novedades pese a que también llegan títulos de altura como “Star Wars Squadrons” y “Crash Bandicoot 4”.

- “FIFA 21” (9 de octubre, todas las plataformas). El videojuego de fútbol por excelencia llega con este año con varias novedades: un juego más realista, nuevos modos para jugar en línea junto a amigos, y novedades en el modo carrera. Este es el vigésimo octavo título de la saga y tiene como portada al jugador francés Kylian Mbappé.

"Fifa 21" llega con un sistema de doble versión, los jugadores que compren una copia para Ps4 o Xbox One, tendrán otra para Ps5 y Xbox Series X, que llega en noviembre.

- “Watch Dogs: Legion” (29 de Octubre, todas las plataformas). Londres se ha transformado en una ciudad sitiada, donde los ciudadanos sufren una vigilancia constante y no hay libertades. El jugador se unirá a la Resistencia, un grupo formado por personajes de lo más variado, y cuyo objetivo es liberar a la ciudad de sus opresores y que vuelva a ser el lugar que todos recuerdan.

Esta es la tercera entrega de la saga (Ubisoft) y también se actualizará gratis en las nuevas consolas (‘smart delivery’).

- “Star Wars Squadrons” (2 de octubre, todas las plataformas, con posibilidad de realidad virtual). La nueva entrega del universo de George Lucas se bate en las consolas con este simulador de combates inspirado en juegos de los noventa como X-Wing o Tie Fighter.

La historia se sitúa tras los acontecimientos del “Episodio IV - El Retorno del Jedi” y cuenta con modo de campaña en solitario o batallas 5 contra 5, que se presenta como el plato fuerte del juego.

- “Crash Bandicoot 4: It’s about Time”, 2 de octubre (Ps4 y Xbox One). El regreso del Dr. Neo Cortex, N. Trophy y la malvada Uka Uka vuelven a amenazar el equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. Crash, su hermana Coco y sus amigos viajarán a través del tiempo, visitando innumerables universos, para detenerlos.

El juego de Activision dispone de modo multijugador, competitivo y cooperativo, disponibles en modo local.