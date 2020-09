Falta de vacunación podría llevar a otra emergencia global, alertan expertos

en el marco una conferencia latinoamericana. El encuentro, en el que participaron más de 4.000 profesionales de la salud de América y Europa, según los organizadores, analiza los desafíos que afrontan la vacunación y el tratamiento de las enfermedades raras en tiempos de pandemia. EFE/FERNANDO BIZERRA JR/Archivo

Quito, 30 sep (EFE).- El drástico descenso en las tasas de vacunación a raíz de la pandemia del COVID-19 podría conducir a otra emergencia global, el resurgimiento de enfermedades infecciosas antes controladas, alertaron expertos en el marco una conferencia latinoamericana.

El encuentro, en el que participaron más de 4.000 profesionales de la salud de América y Europa, según los organizadores, analiza los desafíos que afrontan la vacunación y el tratamiento de las enfermedades raras en tiempos de pandemia.

"La caída de coberturas nos va a llevar a una mayor susceptibilidad de reactivación de enfermedades temibles", indicó en el seminario virtual el pediatra colombiano Carlos Torres.

INCREMENTO DE EPS Y SINDEMIAS

Patrocinado por Sanofi Pasteur y Genzyme, la conferencia "Vaccine Academy" y "el Summit de Enfermedades Raras", puso el acento en la caída del 25% de la cobertura de vacunación en casi todas las regiones del mundo, incluida Latinoamérica.

Aseguran los especialistas que en algunas regiones este índice seguirá bajando, lo que puede llevar al incremento de las EPS (enfermedades prevenibles por vacunas), o a sindemias, esto es, la convivencia de dos o más epidemias o pandemias.

Entre este tipo de enfermedades en planes de eliminación y erradicación figuran el sarampión, con recientes rebrotes en todo el continente, la rubeola, tétanos neonatal y la poliomelitis.

Torres destacó como estrategia para promover la vacunación en tiempos de negacionistas y grupos antivacuna, el empleo de las evidencias, humanizar la amenaza de la enfermedad y el papel de las sociedades científicas y organizaciones.

"La vacuna previene una enfermedad y el sufrimiento que genera y son tremendamente costo-efectivas", sintetizó al recalcar que precisamente cuando aún no hay tratamiento para la pandemia actual es vital subrayar la importancia de lograr su prevención.

Ana Argento, gerente general de Sanofi para el Pacífico, Centroamérica y Caribe, recordó que la región fue la primera en eliminar la viruela y la poliomelitis

"Las vacunas salvan cinco vidas por minutos y más de tres millones de vidas pediátricas salvadas anualmente", abundó la ejecutiva argentina.

La directiva de la empresa, una de las mayores fabricantes de vacunas del mundo y líder en categorías como la gripe, reveló que Sanofi desarrolla dos vacunas candidatas contra la COVID-19, que se encuentran en diferente fase de gestación.

Por su parte, el pediatra infectólogo dominicano José Brea, recordó en uno de los paneles que cada año 20 millones de niños no reciben las vacunas básicas y que en los últimos cinco, varios países del entorno han experimentado una disminución importante en las coberturas, como en Ecuador donde se estima esa bajada del 30 al 40%.

Destacó la publicación reciente del "Documento Latinoamericano sobre Vacunación y Servicios de Inmunizaciones durante la Pandemia COVID-19", entre cuyas recomendaciones figuran la de suministrar todas las vacunas posibles de una sola vez en los centros de vacunación, y que el personal de atención médica esté al día de todo tipo de vacunas.

La vacunación, insistió, no es una cuestión que se limita a la infancia y adolescencia sino que toda persona a cualquier edad debe preocuparse de estar inmunizado frente a enfermedades, puesto que el número de vacunas se ha ido desarrollando con el tiempo.

En tiempos de pandemia, reveló, en al menos 21 países de bajos y medianos ingresos se reporta escasez de vacunas como resultado del cierre de fronteras y la interrupción de los viajes aéreos.

ENFERMEDADES RARAS PERO NO INVISIBLES

En otra jornada de las conferencias, dedicada a las enfermedades raras, el gerente médico de Genzyme, Jorge Ortiz, recalcó que las estas afectaciones "no son invisibles" y que los especialistas deben concienciarse de su existencia.

Los expertos de la firma aclaran que las enfermedades raras tienen en un 80% origen genético y el 20% se producen por causas infecciosas, las sufren una de cada 2.000 personas, lo que representa el 8% de la población mundial.

La responsable médica de la filial en Ecuador, Jordana Zalcman, apuntó que este tipo de pacientes "tienen un viaje muy largo" para que se pueda diagnosticar la enfermedad, además del difícil acceso a la medicación y la posibilidad de poder mantener el tratamiento en el tiempo.

Mientras que su gerente para el Pacífico, Centroamérica y Caribe, Ronny Thorne, concluyó que "el conocimiento es poder, y en este caso, es poder dar una solución a los pacientes" para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades raras.