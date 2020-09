Estados Unidos.- Estados Unidos revisa hasta el 9% el desplome de su PIB en el segundo trimestre

28/09/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ECONOMIA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL NORTEAMÉRICA RON ADAR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



WASHINGTON, 30 (EUROPA PRESS)



El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos sufrió una caída récord del 9% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando había crecido un 2%, confirmando así la entrada en recesión técnica de la mayor economía mundial, según la tercera estimación del dato publicada este miércoles por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno (BEA, por sus siglas en inglés).



El dato supone una mejora de una décima en comparación con la caída del 9,1% estimada en el mes de agosto. En la primera previsión que publicó el organismo, la caída interanual del PIB era del 9,5%.



En términos anualizados, la contracción del PIB estadounidense también se ha matizado en esta tercera estimación del dato. Ahora, la BEA, considera que el PIB cayó un 31,4%, frente al 31,7% adelantado en la segunda estimación y el 32,9% pronosticado inicialmente.



"La revisión al alza de la tercera estimación refleja sobre todo la revisión al alza del gasto de los hogares, aunque fue parcialmente compensado por las revisiones a la baja de las exportaciones y de la inversión fija no residencial", ha explicado el organismo de análisis.



No obstante, la entidad advirtió de que "los efectos económicos completos de la pandemia de Covid-19 no se pueden cuantificar en la estimación del PIB para el segundo trimestre de 2020".