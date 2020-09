El Tribunal Superior de Buenos Aires declara a Uber legal en la capital argentina

La Justicia capitalina rechazó el recurso de inconstitucional que había interpuesto un fiscal argentino y confirmó así una sentencia de 2019 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Buenos Aires, 29 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Buenos Aires decretó este martes que la actividad de la empresa de transporte de pasajeros Uber es "legal" en la capital argentina, ya que no comete "ninguna contravención", por lo que las medidas cautelares existentes contra la compañía quedaron sin efecto.

La filial argentina de Uber indicó a través de un comunicado en el que se autodenomina "empresa de tecnología" que la decisión del tribunal porteño "abre un nuevo capítulo positivo para todos".

La Justicia capitalina rechazó el recurso de inconstitucional que había interpuesto un fiscal argentino y confirmó así una sentencia de 2019 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires.

La decisión de este martes, según Uber, "absolvió también a todos los directivos de la compañía".

"Todas las acusaciones públicas contra Uber se basaban en el supuesto 'uso indebido del espacio público con fines lucrativos sin autorización', una contravención que no aplica en absoluto a la actividad de Uber", aseveraron desde la compañía, que hasta el momento no tenía asegurada su legalidad en Buenos Aires pero que al mismo tiempo se encontraba operativa.

Uber ofrece a través de su aplicación móvil viajes alrededor de la capital argentina y también en otros puntos del país, y la presencia de conductores que usan Uber en las calles ha sido criticada desde el comienzo de su actividad por diversos colectivos de trabajadores.

Entre esos colectivos, los que con más dureza han luchado contra Uber fueron los taxistas, quienes han realizado manifestaciones contra la empresa de origen estadounidense y otras que ofrecen servicios similares.

"Queremos seguir mejorando la ciudad, con vocación de diálogo junto a los más de dos millones de usuarios y más de 75.000 socios conductores", recalcaron desde la empresa.