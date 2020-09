El PIB británico cae algo menos de lo estimado inicialmente en el segundo trimestre

Personas con mascarilla caminan por el distrito financiero de Londres, Reino Unido. 28 de septiembre de 2020. REUTERS/Toby Melville

LONDRES, 30 sep (Reuters) - La economía británica se contrajo en un 19,8% intertrimestral en el segundo trimestre de 2020, cuando las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19 estaban en vigor. Se trata de un descenso ligeramente inferior al calculado inicialmente (20,4%), según mostraron las cifras oficiales publicadas el miércoles.

La producción durante los meses abril-junio fue un 21,5% más baja que la del mismo periodo de 2019, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS por sus siglas en inglés).

El Reino Unido ha sufrido el mayor número de muertes en Europa por COVID-19, más de 42.000, y la economía británica también registró en el segundo trimestre la mayor contracción de entre todas las grandes avanzadas.

Ello se debe, en parte, a que en otras zonas de Europa se produjeron más daños económicos en el primer trimestre ya que las medidas de confinamiento se adoptaron antes en países como Italia, Francia y España.

En la comparación del PIB del segundo trimestre con su nivel del año anterior, España también registró una caída del 21,5% y Francia una disminución del 19,0%.

La economía británica ha repuntado considerablemente desde que el confinamiento comenzó a levantarse a partir de mayo, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo el martes que esperaba que los datos del PIB del tercer trimestre mostraran un descenso interanual de entre el 7% y el 10%.

