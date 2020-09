David Bustamante, feliz en el terreno laboral, evita hablar del embarazo de Paula Echevarría

06/02/2019 David Bustamante, que atraviesa un gran momento laboral, prefiere no pronunciarse sobre la noticia del embarazo de su ex mujer, Paula Echevarría EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



David Bustamante se ha convertido en el protagonista involuntario del embarazo de su exmujer, Paula Echevarría. Con todas las miradas centradas en cómo se ha tomado la noticia - ya que la actriz siempre cerró la puerta a darle un hermanito a Daniella durante su matrimonio - ahora todo el mundo se plantea si él se animará a tener un hijo con Yana Olina. Además, se ha señalado al cantante como posible culpable de que filtrar la próxima maternidad de su ex a la prensa pero, lejos de enfadarse como en tiempos pasados, el de San Vicente mantiene la compostura. Cordial con la prensa a su llegada a Sevilla para grabar un programa con Toñi Moreno, Bustamante ha encontrado la respuesta perfecta a todas las preguntas, y hasta en cinco ocasiones repite el "gracias chicos. Hasta luego".



- CHANCE: Hola buenos días David, bienvenido a Sevilla, ¿qué tal estás?



- BUSTAMANTE: Bien, deseando estar en Sevilla y pasar una tarde agradable con los amigos. Vengo con mi amiga Toñi Moreno, a hacer un programita.



- CH: Tienes muchos proyectos abiertos ahora, vamos a ser compañeros de profesión



- BUSTAMANTE: Bueno no llego a tanto, pero sí, la verdad que estamos ahora con 'Como sapiens' y con otro programa. ¿Se puede decir ya el programa de Antena 3? 'El desafío' también. En breve saldrá ya 'La Voz Senior' que estoy como coach, estoy grabando el disco...



- CH: no paras, un buen momento laboral.



- BUSTAMANTE: Gracias a Dios sí porque ha sido un año muy difícil para todos.



- CH: Te tengo que preguntar por Paula y su noticia de embarazo.



- BUSTAMANTE: Nada muchísimas gracias.



- CH: ¿Estás contento de que Daniella tenga por fin un hermanito?



- BUSTAMANTE: Venga gracias. Hasta luego chicos.



- CH: Se ha dicho que se ha visto obligada a contarlo, que ella no quería contarlo.



- BUSTAMANTE: Venga muchísimas gracias chicos. Venga gracias. Hasta luego.



- CH: Porque alguien ha filtrado la noticia.



- BUSTAMANTE: Gracias ¿eh? Hasta luego.



- CH: Se especula que ha sido una de las amigas*



- BUSTAMANTE: Gracias chicos hasta luego.



- CH: Incluso contigo ¿qué te parece? ¿te molesta que se diga que has filtrado la noticia?



- BUSTAMANTE: Muchísimas gracias chicos. Gracias ¿eh? Hasta luego.



- CH: ¿tienes pensado ampliar la familia próximamente?



- BUSTAMANTE: Gracias chicos hasta luego.