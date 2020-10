COVID-19, el compás de los contagios y la crisis en América

Personas usan tapabocas hoy mientras hacen fila para obtener alimentos en un comedor comunitario, en una villa de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI

Bogotá, 30 sep (EFE).- Ante el pedido urgente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la financiación de una vacuna pública global contra la COVID-19 y el aumento de contagios que ya llega a los 33,7 millones, América busca una salida a su crisis en medio de la pobreza, la caída del PIB y un ambiente electoral que marcan el compás de la pandemia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este miércoles el mundo sumó 3.700 nuevas defunciones diarias y 225.000 contagios, que si bien suponen un importante descenso con respecto a jornadas anteriores, aún es prematuro hablar de un freno del avance del coronavirus.

En medio de esta situación, el organismo mantiene sus ojos en Latinoamérica, donde la mitad de los diez países más afectados en el mundo por número absolutos hacen parte de la región: Brasil está en tercer lugar (4,7 millones de casos), Colombia en el quinto (818.000), Perú en el sexto (808.000), México en el séptimo (733.000) y Argentina en el octavo (723.000).

Y es que el compás de la pandemia no solo se está midiendo por el número de muertos que ya está en los 552.000, más de la mitad del millón a nivel mundial, sino también por el ambiente electoral en Estados Unidos y Bolivia, donde el tema de la COVID-19 ha jugado un papel clave.

COVID-19, EL PULSO DE TRUMP Y BIDEN

Si bien Estados Unidos es el país número uno en contagios (7,2 millones) y muertes (206.615), según el registro independiente de la Universidad Johns Hopkins, también lo es ahora que la COVID-19 se convirtió en el campo de batalla por la carrera presidencial del mandatario Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden.

Eso quedó demostrado este martes en la noche durante el primer debate de los dos candidatos, en un cara a cara en donde los señalamientos de parte y parte sobre el manejo de la pandemia encendieron los ánimos de los candidatos.

"Él (Trump) ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha manejado el distanciamiento social y la gente con mascarillas, básicamente animándoles a no hacerlo. De acuerdo entonces. Es un tonto", sostuvo el exvicepresidente.

Ante el escenario electoral, varias ciudades buscan reactivarse como los restaurantes de Nueva York que han reabierto con timidez este miércoles sus comedores al 25 % de capacidad y entre llamados a las autoridades a aumentar su aforo a al menos el 50 % para poder "sobrevivir".

VACUNAS ACCESIBLES PARA TODOS

Esta es la consigna con la que la ONU apela a la solidaridad y la cooperación para cubrir el déficit de 35.000 millones de dólares que necesita su alianza público-privada para desarrollar tratamientos, test y vacunas asequibles contra la COVID-19 en todo el mundo.

La iniciativa a través de su programa Acelerador de Herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT) hacen parte de la plataforma de investigación Covax, que tiene el mayor portafolio de vacunas y en la que colaboran 167 países que representan más de dos tercios de la población global.

La urgencia se debe a que los cerca de 3.000 millones de dólares que hasta ahora ha recibido la iniciativa han sido "críticos" para arrancar, como señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Ahora "se necesita escalar y asegurar un máximo impacto, lo que requiere 35.000 millones adicionales y debe empezar con una inyección inmediata de 15.000 millones".

Por su parte, el Gobierno mexicano adelantará esta semana los primeros pagos para adquirir la vacuna contra la COVID-19 como parte de su participación en Covax, luego de que el canciller, Marcelo Ebrard, se comprometió a conseguir 51,6 millones de dosis de la vacuna.

El Gobierno de Sao Paulo, el estado brasileño más afectado por la pandemia, firmó un contrato para recibir 46 millones de dosis de la vacuna conocida como "Coronavac", del laboratorio chino Sinovac, y que pretende aplicar a la población a partir del 15 de diciembre.

LA POBREZA IMPACTA EN ARGENTINA

Las proyecciones de América Latina a nivel económico para este año y 2021 no son las mejores pues según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la región sufrirá un decrecimiento del 9,4 %, por lo que las brechas sociales aumentarán en lugar de disminuir.

Uno de los países que más preocupa es Argentina en donde la pobreza volvió a crecer en el primer semestre del 2020 hasta alcanzar el 40,9 % de la población, alrededor de 11,7 millones de personas, un avance motivado por el desplome de la actividad económica durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus.

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de pobreza urbana registrada entre enero y junio estuvo 5,4 puntos porcentuales por encima de la del segundo semestre de 2019 y fue otros 5,5 puntos superior a la de la primera mitad del año pasado.

Además, la Cepal ha calculado que 45 millones de personas caigan este año en la pobreza, para un total de 230 millones en la región.

Mientras, hasta 28 millones de personas más quedarán en situación de extrema pobreza, elevando el total hasta 96 millones.

CAÍDAS HISTÓRICAS DEL PIB

La crisis desatada por la pandemia está generando caídas históricas en el PIB de los países y el pronóstico para la región es del 9.4 % como estimó el FMI.

La deuda pública mexicana crecerá a 54,7 % del PIB en 2020, el nivel más alto en décadas, pese a una "estricta postura fiscal" y a una "recaudación mayor a la esperada", según la agencia Fitch.

En Honduras, el coronavirus provocará una caída sin precedentes del PIB del 12 %, al ser uno de los países de Centroamérica con el mayor impacto en su crecimiento económico, que amenaza también con engrosar la informalidad en Honduras, donde alrededor del 60 % de la población está en ese mercado laboral, señaló.

OMS: COVID-19 = CRISIS CLIMÁTICA

Era "cuestión de tiempo" porque los "elementos del cóctel estaban servidos": "hemos tenido una pésima relación con el Medio Ambiente", así lo aseguró la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, al asociar la llegada de la pandemia con los efectos de la crisis climática.

Las declaraciones fueron dadas durante las Jornadas Iberoamericanas sobre Coronavirus y Salud Pública, donde analizó el momento de la pandemia y donde pidió "dar la batalla" para defender una sanidad pública, de calidad, gratuita y universal para toda la población mundial.

Neira, contundente en su exposición, ligó de manera clara la llegada de la pandemia a las consecuencias del cambio climático y recordó que las epidemias de las últimas décadas - "Sida, Ébola o Zika"- procedieron de un "salto de la salud animal a la salud humana".

La directora de Salud Pública de la OMS lamentó que aún hoy en 2020 "gran parte de la población mundial" no tenga acceso a recursos básicos como el agua y el jabón, ambos elementos esenciales en la prevención de la infección por COVID-19.