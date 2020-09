Comienza debate sobre desafuero a senador oficialista sin visos de prosperar

El senador Guido Manini Ríos participa hoy en un sesión del Senado, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 30 sep (EFE).- La Cámara Alta uruguaya afronta este miércoles el debate sobre el desafuero del senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA) y socio de la coalición de Gobierno, por un presunto delito de omisión en un caso vinculado a los derechos humanos, aunque no tiene visos de prosperar.

Pese a que este martes la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores entendió que el pleno de la cámara debía votar el desafuero, el apoyo del Frente Amplio (FA, izquierda) y de un sector del Partido Colorado (PC, centroderecha), socio del gobierno, es insuficiente para alcanzar la cifra necesaria.

"Es un tema sumamente delicado. Son los fueros de un legislador que fue puesto acá por los votos de la ciudadanía y, en definitiva, nosotros, como senadores, tenemos que hacer un análisis jurídíco e institucional despejado, todo lo posible, de consideraciones políticas", declaró a Efe la senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional (PN, centroderecha), el del presidente Luis Lacalle Pou.

Por su parte, la senadora del FA Amanda della Ventura reconoció a Efe que este debate no cambiará nada porque "estarían faltando votos", pero sí fue rotunda al calificar la situación: "Es bastante indefendible que, por aspectos jurídicos, que son contrarrestados por otros aspectos jurídicos, no se esté aprobando el desafuero".

"Debería preocupar a la democracia que no se esté aprobando esto que tiene tanta lógica, que es el desafuero", argumentó.

Entre los asistentes al debate de este miércoles se encuentran los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y José Mujica (2010-2015), ambos senadores y contrarios al desafuero, si bien el exguerrillero votará a favor por disciplina partidaria.

El artículo 114 de la Constitución uruguaya marca que se necesitan dos tercios (21) de los 30 senadores para aprobar el desafuero de un legislador.

La actual composición de la Cámara Alta (13 del FA, 10 del PN, 4 del PC y 3 de CA) no permite alcanzar esa cantidad, ya que, según las declaraciones previas, solo los legisladores izquierdistas y los 2 de Ciudadanos (dentro del PC) serían favorables.

El desafuero fue solicitado el 1 de noviembre por la Justicia para poder imputar al que fuera comandante en jefe del Ejército entre 2015 y 2019 por la omisión de denunciar la confesión del exmilitar José Nino Gavazzo por la desaparición y muerte de un guerrillero durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985).

La confesión de Gavazzo sobre la muerte del guerrillero tupamaro Roberto Gomensoro en 1973 salió a la luz después de que en 2019 se publicaran actas del Tribunal de Honor del Ejército en las que había documentos que incluían las declaraciones del exmilitar.

Sin embargo, las declaraciones fueron omitidas por el Tribunal de Honor y no se llevaron ante la Justicia.