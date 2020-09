Colombiano Andrés Cepeda dará concierto virtual en una catedral subterránea

Fotografía cedida hoy por Sony Music México, que muestra al cantante Andrés Cepeda. EFE/Sony Music México /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 29 sep (EFE).- El cantante colombiano Andrés Cepeda ofrecerá un concierto virtual desde una catedral subterránea ubicada en una mina de sal, algo que, dijo, está siendo una motivación en una época compleja como la actual debido a la pandemia de coronavirus.

A menos de 50 kilómetros de Bogotá, la Catedral de Sal de Zipaquirá es un imponente lugar ubicado a 180 metros bajo tierra, "y tiene cualidades acústicas y posibilidades visuales muy interesantes", comentó.

"Quise juntar a todo el equipo por primera vez en varios meses. Empecé a buscar opciones, a buscar alternativas que solamente se pudiesen dar en un momento como el que estamos viviendo, empecé a buscar sitios que fueran muy representativos y que fuera imposible trabajar con ellos en circunstancias normales", explicó el artista en entrevista con Efe

Además, el concierto tomó el nombre de "Sal de la tierra", algo que, detalló, simboliza que hay que salir de la tierra y regresar a la vida y la luz, además, "ser sal en la tierra" se le dice a personas que son capaces de cambiar su entorno de manera positiva.

"Me gustaría pensar que, después de este encierro y de tantas cosas diferentes, cuando regresemos a la superficie vamos a salir con una mentalidad diferente que nos haga mejores a nosotros mismos, con el planeta y con el prójimo", comentó.

El montaje contará con tres escenarios para dividir el 'show' en tres partes, con diferentes géneros musicales: uno de pop, otro de temas más acústicos y el último donde estará lo más tropical y caribeño. De este modo, el concierto consistirá en un repaso de los éxitos de Cepeda, como "Por el resto de mi vida", "Día tras día" e "Infinito".

RECONOCIMIENTO A SU CARRERA

Y su trayectoria está dando frutos, ya que este martes Cepeda recibió la noticia de que tiene dos nominaciones en los Latin Grammy 2021, ambas en la categoría "álbum vocal pop tradicional" por "Compadres" (un disco junto a su compañero de profesión Fonseca) y por su última producción, "Trece".

Por estas nominaciones, el cantautor se siente muy agradecido y para él significa una inyección de energía en un momento en el que no puede tener contacto directo con sus seguidores ni verlos bailar o cantar.

Además, consideró que la música es una compañera muy importante en los momentos complejos y que puede ayudar al bienestar de las personas.

"Mi sensación de esta temporada es que se reafirma mi convicción de que la música es la gran compañía del ser humano, sobre todo cuando uno no la esta pasando tan bien, cuando vienen los momentos de reflexión, la música en mi caso es importante. Ha sido nuestra gran compañera, es por donde llegan los mensajes más directos, es una herramienta tremenda y creo que la gente la ha aprovechado", sentenció.

En ese sentido, invitó a las personas a utilizar la música para reflexionar y a pensar en como debe ser la humanidad después de este complejo periodo en el que muchas cosas han cambiado.

"Tenemos que salir con una idea más clara de cómo debemos ser, cómo debemos tratar a nuestro planeta y a la persona que tenemos al lado. Esto (la pandemia) me enseñó que puedo ser mas flexible y transformable de lo que pensaba (...) me hizo ver que aunque soy vulnerable tengo posibilidades de cambiar mi manera de ser, de producir y de trabajar", explicó.

Asimismo, recientemente publicó un video animado de "Salvapantallas" que, por coincidencia, destaca el valor importante de las personas frente a lo material, un mensaje que consideró necesario para estos momentos.

La canción es una reflexión sobre el momento en que uno pierde aquello que da por sentado y solo queda lo inicial. Para Cepeda lo inicial y esencial es la persona que tiene en su salvapantallas, su esposa. "El salvapantallas es ese recurso que te queda cuando ya todo lo demás se perdió", terminó.