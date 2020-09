Ciencia.-Estrellas inmigrantes se distinguen en el centro de la Vía Láctea

30/09/2020 Centro de la Vía Láctea POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 2MASS/G. KOPAN, R. HURT - ATLAS IMAGE



Un grupo de estrellas en el centro de la Vía Láctea, distinguidas por su rápida rotación en relación al resto, podrían haber migrado desde las afueras de la galaxia.



Un equipo internacional de astrofísicos utilizó simulaciones informáticas de alta resolución de última generación para explicar cómo este grupo de estrellas, que además son pobres en metales, llegó a ubicarse en el centro de nuestra galaxia, concretamente en el denominado Cúmulo Estelar Nuclear (NSC).



Sus cálculos, publicados por The Astrophysical Journal Letters, encontraron que es probable que este grupo de estrellas sean restos de la migración de un cúmulo estelar masivo que se formó a unos años luz del centro de la Vía Láctea.



Alternativamente, aunque no es tan probable como el escenario del cúmulo, el equipo también notó que el grupo de estrellas podría haberse originado en una galaxia enana ubicada a una distancia de hasta 320.000 años luz del centro galáctico.



Toda la evidencia apunta hacia un evento de acreción que ocurrió hace 3.000-5.000 millones de años durante el cual un cúmulo masivo migró hacia el centro de la Vía Láctea y fue desecho por las fuertes fuerzas de marea del NSC, una región de alta densidad estelar. Las estrellas de cúmulos se depositaron en la región y se descubrieron en base a sus velocidades peculiares y bajo contenido de metales.



La dictora Alessia Gualandris, profesora principal de física de la Universidad de Surrey, agregó: "Este descubrimiento puede ser la prueba 'prueba definitiva' de que la Vía Láctea ha ido acumulando cúmulos de estrellas o galaxias enanas a lo largo de su vida. Su pasado fue mucho más activo de lo que pensábamos anteriormente".



El doctor Tuan Do, científico investigador asistente de UCLA, dijo: "Es notable cómo estas nuevas observaciones del NSC pueden revelar tanto sobre la historia de toda la galaxia".