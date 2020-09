Chipre/Turquía.- González Laya viaja a Chipre para intentar alentar el diálogo con Turquía sobre los espacios marítimos

El ministro chipriota de Exteriores avisa de que espera del Consejo Europeo "solidaridad en acción" ante Ankara



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, se ha reunido este miércoles con las autoridades chipriotas en Nicosia como parte de los esfuerzos para intentar un diálogo entre Chipre y Turquía sobre delimitación marítima en el Mediterráneo.



En declaraciones a los periodistas, ha explicado que su intención es "transmitir un mensaje de solidaridad con Chipre" y tratar de "entender mejor su posición", en vísperas de que, este jueves, el Consejo Europeo analice la situación del Mediterráneo Occidental.



Precisamente porque habrá una discusión de los jefes de Estado y Gobierno, González Laya no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de imponer sanciones a Turquía por sus acciones unilaterales en el Mediterráneo, tal como reclama Chipre.



Eso sí, ha dejado claro que, en materia de delimitación marítima, "no cabe la unilateralidad, solo cabe la negociación con los países terceros", igual que, ha dicho, España hace con sus vecinos.



El Mediterráneo oriental ha visto resurgir las tensiones este verano por las prospecciones turcas en busca de gas en aguas que Grecia y Chipre consideran suyas. González Laya viajó en verano a Ankara y Atenas en un intento de rebajar la tensión y contribuir a los esfuerzos de mediación de la presidencia alemana de la UE, del alto representante Josep Borrell y de la OTAN.



Los 27 tienen sobre la mesa la opción de imponer sanciones a Turquía por sus acciones unilaterales si el diálogo no prospera y, de hecho, Chipre mantiene bloqueadas las sanciones de la UE a dirigentes bielorrusos por la represión de los opositores porque sus socios no acceden a sancionar también a Turquía.



El ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Christodoulides, ha dicho junto a González Laya que su Gobierno espera de la UE "solidaridad en acción" para defender su valores e intereses. Desde el principio, la posición griega y chipriota de reclamar firmeza frente a Ankara ha contado con el apoyo de Francia --que mantiene otras tensiones con Turquía, entre ellas sobre Libia--, mientras otros países han dado preferencia el diálogo.



Sin embargo, en las últimas semanas Turquía ha retirado un buque de aguas griegas y ambos países han anunciado que retoman unas conversaciones sobre delimitación marítima suspendidas desde 2016. En cambio, la prensa griega ha informado de que Turquía mantiene un buque, el Yavuz, en aguas que Chipre considera de su zona económica exclusiva (ZEE).



"Lamentablemente, las señales de desescalada no se han extendido a Chipre. Al contrario, en las zonas marítimas de Chipre vemos una escalada y un desprecio de Turquía a las llamadas repetidas y colectivas de la UE de que ponga fin a sus acciones ilegales y respete la soberanía y los derechos soberanos de la República de Chipre, un Estado de la Unión", ha remarcado Christodoulides.



"Nuestro trabajo es buscar vías de diálogo, a través de mi visita lo que España intenta hacer como hicimos con Grecia y Turquía con el resultado de la apertura del diálogo entre ambas partes y esperamos que lo mismo ocurra en el caso de Chipre", ha dicho, por su parte, González Laya.



La ministra española también ha expresado el apoyo de España a una solución sobre la reunificación de Chipre bajo los auspicios de la ONU y con respeto a la legalidad internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Además de con su colega, González Laya se ha reunido también con el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis.