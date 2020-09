30/09/2020 China.- El activista de Hong Kong Joshua Wong comparece ante la Justicia por un delito de "reunión no autorizada". El activista Joshua Wong, una de las figuras más reconocidas contra el Gobierno de Hong Kong, tendrá que comparecer este miércoles ante un tribunal para enfrentarse a varios cargos, entre ellos el de organizar, en el marco de las manifestaciones de octubre de 2019, una "reunión no autorizada", que le podría acarrear una pena de prisión de seis años. POLITICA JAPÓN ASIA ASIA INTERNACIONAL ASIA HONG KONG CHINA DICKSON LEE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Además, las autoridades le acusan de incumplir la ley que impide a los manifestantes cubrirse el rostro, una medida "draconiana" en opinión del movimiento pro democracia en Hong Kong, que en 2019 organizó las mayores movilizaciones desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.



Wong, que se puede enfrentar a una pena de prisión de hasta seis años de cárcel si es hallado culpable, fue detenido la semana pasada durante unas horas junto al veterano activista de 74 años Koo Sze Yi, según adelantó el responsable de la Liga de Socialdemócratas, Avery Ng.



Por su parte, Wong, de 23 años, ha asegurado que esta situación no le preocupa, pues no es más que "parte de la lucha a la que se enfrentan todos los detenidos en Hong Kong y China", ha informado la agencia DPA.



La controvertida ley de seguridad nacional impuesta desde el Gobierno de Pekín el pasado 30 de junio no ha hecho más que provocar nuevas protestas entre las voces disidentes de esta antigua colonia británica, que desde hace unos años viene exigiendo mayor autonómica con respecto a China y una mayor apertura democrática.



En el último mes, según un balance publicado por el diario 'South China Morning Post', 26 personas han sido detenidas en septiembre por supuestas algunos de los delitos que castiga esta legislación, como actos de secesión, subversión, terrorismo y conspiración con fuerzas extranjeras.



Entre los detenidos, además de Wong, destacan las figuras de la también activista Agnes Chow Ting y la del magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai Chee Ying, aunque sólo la primera fue acusada de delitos de rebelión y terrorismo.



La ley ha sido ampliamente criticada dentro y fuera de Hong Kong al considerar que castiga y persigue el activismo, la disidencia política y la libertad de expresión.