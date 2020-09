Casi 1,3 millones de trabajos en turismo en riesgo por la pandemia en Italia

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI/Archivo

Roma, 30 sep (EFE).- Cerca de 1,3 millones de puestos de trabajo en el sector del turismo están en riesgo en Italia debido a la pandemia del Covid-19, dijeron este miércoles la Agencia Nacional Bilateral de Turismo (EBNT) y la federación de hoteleros.

Las medidas para luchar contra la emergencia del coronavirus han provocado un giro radical en los buenos datos para el sector turístico, que en 2019 tuvo cifras récord y supuso el 13 % del PIB.

Las consecuencias han sido sobre todo para el empleo, y así de enero a mayo de este año el número de contratos de temporada cayó un 80 %, y aquellos por tiempo determinado un 60 %, según un informe de estos organismos.

Las previsiones no mejoran y el Gobierno estima desde agosto hasta fin de año una caída de las contrataciones en el sector de hasta del 70 %.

Tras los meses de confinamiento y un pequeño respiro por las vacaciones de verano, el otoño es una estación preocupante, pues con la reapertura de las escuelas y el fin del verano, el sector no puede afrontar los costes de un año completo solo con los ingresos de tres meses de trabajo, señala el informe.

Aunque el turismo interior afloró brevemente este verano, otro de los grandes problemas es la caída del turismo exterior, que es el que mayores ingresos aporta a las arcas italianas.

El informe de EBNT agrega otro "elemento de preocupación": la dispersión de habilidades dentro del sector turístico, ya que muchos de los trabajadores cuyo contrató terminó a causa de la pandemia no encuentran nuevas oportunidades de empleo en el turismo.

La agencia teme que esta situación empobrezca más el sector, ya que de marzo a mayo de 2019 el 40,2 % de sus trabajadores tenían contratos temporales o estacionales, susceptibles de expirar en una situación como la actual.

Estos datos suponen un golpe duro ya que el éxito en 2019, año de récord en contrataciones, era especialmente esperanzador al estar marcado por un notable aumento de los contratos a mujeres y jóvenes, grupos que históricamente tienen dificultades para encontrar trabajo en el país.