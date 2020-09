Casa Real.- El PP acusa a Sánchez de no defender a la monarquía: "Los insultos para el Rey y los indultos para los independentistas

Sesión de control en el Congreso de los Diputados



Iglesia replica a los populares que, con su estrategia, le quitan años de vida a la Corona: "No nos hagan el trabajo"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no defender a la monarquía y la Constitución ante las críticas vertidas por los ministros de Unidas Podemos. "Los insultos para el Rey y los indultos para los independentistas", ha recriminado al jefe del Ejecutivo después de la respuesta que Sánchez le había dado previamente a Pablo Casado en una pregunta anterior sobre ese tema.



La afirmación de García Egea se produjo durante una pregunta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien respondió que los populares, con su estrategia de identificar a la Corona con la "derecha", le quitan a la monarquía parlamentaria "años de vida".



Ambos se han pronunciado en estos términos durante la sesión de control del Congreso en el marco de una pregunta sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que ha derivado en un cruce de reproches a raíz de la polémica por el veto por del Gobierno a la presencia de Felipe VI en el acto de entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona.



Egea ha recriminado a Sánchez, quien previamente intervino en la sesión de control, de marcharse del Congreso sin defender al Rey y a la Constitución Española. ¿Ha comparado usted a la monarquía parlamentaria con el independentismo? Cómo se puede caer tan bajo. Los insultos para el Rey y los indultos para los independentistas. Lamentable", ha censurado el popular.



Mientras, Iglesias ha ahondado en que el PP está haciendo "muchísimo daño" a la monarquía parlamentaria al "escudarse" en ella de cara a "politizar" el Poder Judicial. "Perdonen esta recomendación de republicano, no nos hagan el trabajo", ha lanzado a García Egea.